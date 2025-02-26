Во Львове бранятся: Польский пан в самом сердце Галичины назвал Бандеру и Шухевича убийцами

Польский кандидат в президенты от партии «Конфедерация» Славомир Ментцен снялся в видеоролике, где он рядом с разбомбленным музеем гитлеровского коллаборациониста Романа Шухевича во Львове высказывает всё, что думает об украинском национализме и поддержке Киева.

Видео начали публиковать возмущённые местные тг-каналы, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Ментцен назвал Львов «прекрасным польским городом, в котором культ геноцидников, преступников и убийц», а также заверил, что когда станет президентом, не будет пускать львовян в Польшу. Также он высказался о священном для рагулей Степане Бандере.

«Это тот самый террорист, которого еще во времена Второй Речи Посполитой польский суд приговорил к смертной казни за убийства поляков. Затем он основал организацию украинских националистов, которая несет ответственность за резню на Волыни. Люди этого человека убили 100 000 поляков. Это всё равно, что в Германии бы строили памятники Гитлеру. Украина должна как можно скорее прекратить культ Степана Бандеры», – сказал Ментцен.

Он добавил, что «Шухевич тоже был террористом» и возмутился, что Польша пересылает средства на восстановление Львова.

«Украинцы в очередной раз демонстрируют свое отношение к Польше. Они требуют от нас деньги, а в то же время продолжают чтить убийц поляков и даже заявляют об убийстве польского политика за то, что я сказал о них правду. Я ожидаю, что МИД отреагирует и не допустит дальнейших нападений украинцев на нашу страну», – сказал польский политик.

В среде бандеровцев очень болезненно отреагировали на эту видеопубликацию.

«А что этот утырок делает на Украине? Будет какая-то реакция центральной власти? Запретить въезд на Украину навсегда. Не понимаю, как вообще этих фашистов пускают на Украину», – возмущается сочувствующий украинским националистам киевский адвокат Андрей Смолий.

Львовский телеканал NTA даже пригласил в студию «эксперта» прокомментировать такую «зраду».

«Этот Ментцен, наверное, согласовал с лидерами своей партии вот этот свой посыл из Львова, он сам не мог этого сделать. Они зондируют, сколько жителей Польши поддержат таких радикалов, которых он представляет. Он хочет расшатать часть польской среды, которая ещё мечтает о восстановлении Польши в границах «от можа до можа». Таких становится меньше, но они есть, и он зондирует, сколько их. Президентом он точно не станет, но люди с его взглядами в парламент польский стопроцентно зайдут, и нам нужно с этим считаться», – вещал львовский католический богослов Юстин Бойко.

При этом, связи с Кремлём рагуль в ситуации не увидел, однако умудрился в комментарии оскорбить президента США Дональда Трампа.