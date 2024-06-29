Во Львове хотят переписать гимн Украины

Тарас Стрельцов.  
29.06.2024 11:06
  (Мск) , Киев
Просмотров: 591
 
Дзен, Общество, Политика, Украина


Украинское руководство должно переписать гимн своей страны. Об этом в ходе заседания Львовского облсовета заявил экс-депутат Верховной рады Михаил Косив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я слушал гимн, который здесь звучал: «Ещё нам, братья молодые, улыбнётся доля». Была целая баталия – как так, только украинцам должна улыбаться судьба. Надо, чтобы всем. Но в таком случае почему только молодым? Мне, старому, судьба не должна улыбаться? Мы должны вернуть в гимн те слова, которые являются историческими», – сказал Косив.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Украинское руководство должно переписать гимн своей страны. Об этом в ходе заседания Львовского облсовета...


«Кстати, когда мы работали, было 50 предложений на замену этого гимна. Это назвали «синдром гимнотворцев». Ассоциации не очень. Но нигде в мире гимны, которые создавались несколько столетий назад, никто не меняет. Это история», – требовал экс-депутат.

Отметим, что депутат врёт, и в написанное в 1862 году Павлом Чубинским стихотворение начинается с таких слов: «Ще не вмерла Україна, і слава, і воля! Ще нам, браття-молодці, усміхнеться доля!»

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Июнь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть