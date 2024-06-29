Во Львове хотят переписать гимн Украины

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Украинское руководство должно переписать гимн своей страны. Об этом в ходе заседания Львовского облсовета заявил экс-депутат Верховной рады Михаил Косив, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я слушал гимн, который здесь звучал: «Ещё нам, братья молодые, улыбнётся доля». Была целая баталия – как так, только украинцам должна улыбаться судьба. Надо, чтобы всем. Но в таком случае почему только молодым? Мне, старому, судьба не должна улыбаться? Мы должны вернуть в гимн те слова, которые являются историческими», – сказал Косив.

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«Кстати, когда мы работали, было 50 предложений на замену этого гимна. Это назвали «синдром гимнотворцев». Ассоциации не очень. Но нигде в мире гимны, которые создавались несколько столетий назад, никто не меняет. Это история», – требовал экс-депутат.

Отметим, что депутат врёт, и в написанное в 1862 году Павлом Чубинским стихотворение начинается с таких слов: «Ще не вмерла Україна, і слава, і воля! Ще нам, браття-молодці, усміхнеться доля!»