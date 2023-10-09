Во Львове негодуют: «Забудьте про Израиль. Россия захватила Швецию»

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После начала боевых действий между Израилем и палестинцами о происходящем на Украине фактически не вспоминают.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил скандальный львовский журналиста Остап Дроздов, пропагандирующий оголтелую русофобию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В целом, если смотреть пропорционально, то мы эти два дня смотрим так дотошно, никто с субботы даже не спрашивает, что там у нас на фронте – мы все смотрим на Израиль, на этот 1%. У нас, извините, Россия, на европейском, а не где-то там на Ближнем Востоке, континенте аннексировала целую Швецию, вот вам и пропорция. Нынешняя площадь аннексированных земель – это целая Швеция», – негодует русофоб.

«В 14-м году, только зайдя в Крым и ОРДЛО, Россия захватила целые Нидерланды. Вот и пропорции. Сейчас под оккупацией суммарно площадь Чехии или Словакии. Это то же самое, если бы в один день на карте Земли исчезли такие страны, как, например, Узбекистан, Камерун или по площади – Германия со странами Бенилюкса. Вот, собственно говоря, и пропорции», – заявил Дроздов.