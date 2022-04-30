Во Львове обсуждают, как бы еще больше усилить репрессии

Новости Украины

90% депутатов Верховной рады осознают, что могут быть обвинены в коллаборационизме с Россией, поэтому блокируют принятие нового репрессивного закона, предложенного националистами.

Об этом заявили участники эфира на львовском телеканале «Nta», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Народная депутатка от «Свободы» Оксана Савчук зарегистрировала законопроект об очищении власти от основателей и членов антиукраинских партий. Речь идёт о Коммунистической партии Украины, и Партии регионов, – там перечень всех тех, кого ранее СНБО Украины признала теми, что временно приостанавливают свою деятельность. Любомир Мельничук, что это решение должно дать нам?» – попросила ведущая.

«На самом деле это решение должно было быть принято ещё в начале нашей независимости так, как сделали наши соседи поляки, прибалты. То есть очищение власти от антигосударственных сил, то есть процесс люстрации на Украине затянулся, и «Свобода» уже в третий раз регистрирует этот законопроект со стремлением, чтобы украинские парламентарии определились и провели эту необходимую реформу. Такие партии, как Партия регионов, ОПЗЖ, партия Шария, там целый перечень – это не политические партии, это антиукраинские силы. Они никакого отношения к соревновательному политическому процессу на Украине не имеют. Так же, как и Коммунистическая партия, которую уже запретили. Это антиукраинские силы, которые должны быть запрещены, осуждены, их деятельность должна быть признана такой, которая вредит нашему государству, и люди, которые имели отношение к этим партиям, не имеют права занимать государственные позиции», – убеждал депутат Львовского горсовета от запрещенной в РФ националистической «Свободы» Любомир Мельничук.

К этим словам присоединился украинский шоумен, ведущий «Караоке на Майдане» Игорь Кондратюк.

«Минувшая каденция не приняла и нынешняя не так быстро принимает, потому что 90% украинского политикума предыдущего созыва и нынешнего попадают под коллаборацию – или у тебя там была фабрика, или ты туда продавал телевизионные программы, или ты ездил, выступал с фюрером этого рашистского рейха. Это всё в моём понимании коллаборация. Ты дала концерт в Москве – всё, на тебе мы ставим крест. Очень большая база людей идёт в отстой, и снова полный upgrade украинского политикума. И дай Бог, чтобы туда пришли люди, которые закончили хотя бы среднюю школу уже в следующем, очищенном от коллаборации», – разглагольстсовал Кондратюк.

Более радикальных мер потребовал экс-глава Львовской ОГА, депутат Верховной рады от «Европейской солидарности» Олег Синютка.

«Нет никаких сомнений не тут, ни в обществе, что пророссийские партии не имеют права на политическую жизнь на Украине. Давайте вспомним – мы уже проходили исторически запрет Коммунистической партии, люстрацию закон, теперь обязательно должно быть принято решение на законодательном уровне о запрете деятельности пророссийских политических сил. Но чем это всё заканчивалось? Коммунисты перекрасились в регионалов, регионалы перекрасились в ОПЗЖников, и всё снова повторилось. Поэтому что нужно сделать? Сегодня нужно этих людей судить и привлечь к ответственности», – призывал Синютка.