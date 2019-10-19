Во Львове ожидают от нормандского формата западню и «зраду»

19.10.2019, Львов, Остап Тризубов

Встреча лидеров стран нормандского формата, на которой так настаивает Киев, может оказаться для Украины фатальной.

Об этом в эфире телеканала «НТА» заявил одиозный львовский журналист-русофоб Остап Дроздов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я далёк от мысли, что нормандский формат может быть победоносным для Украины. Мне кажется, там может быть основная западня, потому что, во-первых, уже есть схваченный на пророссийских заявлениях Макрон. Он уже выступает в ПА Совета Европы и называет украинскую войну братоубийственной. И наши, как лопухи, это пропустили. Плюс Германия достраивает с Россией «Северный поток-2» в обход Украины уже на 85%.

Фактически «нормандский формат» хорошо подаётся пиаром. Но там Украину просто прихлопнут лидеры европейских стран, как раз потому, что они хотят спихнуть эту проблему. Им не устраивает отсутствие торговли с Россией, и они понимают свои потери. Я подозреваю, что наше желание выйти в нормандский формат может стать большей западнёй, чем казалась до сих пор», – сокрушался пропагандист.