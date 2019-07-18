Во Львове произошел акт «пророссийского реванша»

18.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Во Львове неизвестные откололи цифры с памятника «героям ЗУНР», который недавно установила облгосадминистрация.

Всего было снято шесть латунных с позолотой цифр, весом в несколько килограммов каждая, передает корреспондент «ПолитНавигатора» со ссылкой на местный телеканал НТА.

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Местные жители считают, что памятник стал жертвой вандалов, желающих таким образом заработать «на сто грамм».

«Из-за этого кусочка металла, наверное, чтобы сдать и выпить сто грамм. Ну, я не знаю – мы уже просто деградируем», – заявила одна из жительниц Львова.

«Я думаю, что вандализм просто, потому что буквы из латуни, дорогостоящий материал. Ну они там много не заработали, вреда больше нанесли. Буквы были золоченые и и теперь все надо восстанавливать», – добавил еще один из прохожих.

При этом в областной администрации умудрились и этот случай привязать списать на козни России.

«Это не просто преступление, которое можно классифицировать какими-то статьями или нормами уголовного законодательства – я думаю, на это надо смотреть значительно шире и особенно в контексте нынешних моментов, которые касаются пророссийского реванша», – уверяет замглавы Львовской ОГА Роман Филипов.