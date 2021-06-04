Во Львове уже морально готовы к взятию города русскими войсками

04.06.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Русские с белорусами готовят на белорусско-украинской границе около 200 групп спецназа для нападения на Украину, территория которой уже ими хорошо изучена.

Об этом в ходе круглого стола во Львове заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, украинский боевик в чине генерала ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас за последний месяц головной боли прибавилось ровно на 1086 километров, потому что уже в открытой форме сотрудничество России и Белоруссии. Они и до того приезжали на нашу территорию по белорусским паспортам, на белорусских номерах и вели разведку конкретных объектов на территории нашей Украины – как белорусы. И с юридической точки зрения там ничего нельзя было сказать. А теперь на этом участке русские планируют вместе с белорусами вывести около 200 групп спецназначения, каждая группа – это от 12 до 16 человек обученных, хорошо мотивированных их империей, и хорошо знают нашу территорию, потому что они тут не один раз тут были А, скажите, пожалуйста, у нас есть способности, у нас есть войска на территории той же Львовской области? Нет, они там, на Востоке. Или готовятся к Востоку, или отдыхают, или воюют. У нас нет свободных войск», – констатировал Кривонос.

После армии националист коснулся вопроса, может ли при этом МВД полностью обеспечить порядок во всей Украине.

«Давайте посчитаем простые вещи. Национальная гвардия, очень уважительно к ней отношусь. Но, между тем, 54 тысяч человек. 7 тысяч – это Киев – посольство, консульство и многие выполнения мероприятий патрульной службы. Минус 7 тысяч. Ещё 7 тысяч – это сопровождение грузов и арестованных по территории Украины. Остаётся 40. Три тысячи – это группировка на фронте. Три тысячи готовится, ещё три тысячи отдыхает. Осталось на всю Украину 31 тысяча, а 24 региона осталось. Плюс-минус в среднем на регион, на область у нас 1100 человек, среднеарифметически. Скажите, пожалуйста, 400 человек на Львовскую область…. Почему 400? Потому что 1100 делим на 3, ибо спать, отдыхать и готовиться также надо», – подсчитал генерал.

«400 человек на Львовскую область достаточно, чтобы поддерживать порядок в случае обострения ситуации? Нет. А я ещё не посчитал 756 стратегических объектов критической инфраструктуры государства, которые в особенные периоды и в период военного положения должны быть усилены – заводы, предприятия химической промышленности», – добавил Кривонос.

«Задам вопрос – достаточно? Нет! Давайте посчитаем объекты местного уровня. А кто будет охранять и поддерживать порядок в школах, где учатся дети, в больницах? Или вспомним первую и вторую Чечню, где люди в больницах и школах использовались как живые щиты при захвате террористами. Кто-то об этом подумал? Кто будет выполнять эти функции? Кто кроме вас и нас, вместе взятых, себя защитит? Государство? Так государство – это мы. А конкретные люди, которые руководят государством, не значит, что они есть государственниками по своей сути», – объяснял украинский генерал.