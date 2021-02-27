Во время обстрела ДНР списанный миномёт взорвался – украинцы понесли потери

27.02.2021, Донецк, Сергей Вредников

Новости Украины

На Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, ещё четверо получили ранения во время ведения провокационного огня из давно выработавшего ресурс миномёта.

Об этом сообщает пресс-служба Управления Народной милиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Вчера на Мариупольском направлении с позиций в населённом пункте Водяное военнослужащие 501 батальона 36 бригады ВСУ открыли огонь по району н.п. Ленинского из 120 мм миномётов, выпустив десять мин. По данным ведомства, при этом обстреле произошел разрыв ствола миномета, в результате которого пострадал украинский расчёт.

«По имеющейся у нас информации трое боевиков погибли, четверо получили ранения и в тяжелом состоянии доставлены в военный госпиталь Мариуполя. По данным нашей разведки, после вчерашнего взрыва миномета в зону ответственности 501 батальона прибыла комиссия штаба ООС во главе с начальником управления подготовки ракетных войск и артиллерии ВСУ генерала Малиновского для выяснения обстоятельств случившегося.

Предварительное заключение комиссии – миномёт выработал установленный ресурс и подлежал списанию. Однако, вопреки указаниям вышестоящего штаба о сдаче миномётов, выработавших ресурс, взорвавшийся миномёт активно использовался боевиками 36 обрмп для провокационных обстрелов», – сообщили в пресс-службе.

Командование «ООС», скрывая небоевые потери, по традиции обвинило защитников ДНР в обстреле данного района.