«Во все тяжкие по-одесски»: Пчелы против оккупантов

Если не видеть этого своими глазами — в данном случае на слитом в Интернет видео — то история выглядит неправдоподобной. Скорее, напоминающей какой-нибудь не вошедший эпизод в сериал «Во все тяжкие». И, тем не менее, такова трагикомичная реальность. Реальность украинской оккупации.

Итак, в селе Сахарово Березовского района Одесской области проходили будничные контр-диверсионные мероприятия. Что это такое? Это когда полицейские, иногда сами, иногда под руководством сотрудников СБУ, шарятся по домам без всяких санкций на обыск и, в зависимости от благосостояния хозяев, подбрасывают им или сувенирную продукцию с русскими триколорами, или оружие, а потом оформляют «пидозру» в зависимости от того, какими суммами может человек откупиться и что у него можно изъять — кнопочный телефон с примусом или несколько ноутбуков.

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Если на человека стуканет «свидомый» сосед, в его соцсетях будет замечено поздравление с 9 Мая или попросту план по поимке коллаборантов горит, то и вовсе можно ничего не подбрасывать — в качестве вещдоков сгодится собрание сочинений Пушкина или оставшийся с детства пионерский вымпел, что есть у каждого.

Об уничтоженном и поломанном во время обысков имуществе и говорить не приходится. Поэтому контр-диверсионные мероприятия люди не любят. Но в селе Сахарово полицаи, по всей видимости, напоролись на тех, кто не любит эти мероприятия очень сильно…

Сначала в телеграм-каналах прошла короткая информация: «Мужик во время контр-диверсионных мероприятий запустил в полицейского улей с пчелами». Затем были выложены доказательства.

Доказательства — видео, на котором присутствуют двое полицейских в форме и один в гражданском (члены контр-диверсионной группы), а также мужчина и женщина визуально предпенсионно-пенсионного возраста. Все они стоят у калитки в частный двор.

Видео начинается с того, что женщина спокойно, указывая на мужчину, рассказывает полицейским, что «он инвалид», что «у него три операции на сердце», что «ему нельзя нервничать» (в это время силовик в гражданском просматривает ее смартфон). Также спокойно, не обвинительно, а скорее философски, женщина задается вопросами: «Почему вы хотите довести его до смерти?» и «Я не понимаю, зачем вы пришли?».

Полицейские требуют у мужчины телефон и паспорт, но тот отказывается предъявлять их — мол, были уже прецеденты, сначала якобы снимают паспортные данные, а потом оказывается, что их использовали для оформления кредитов (после обысков — история типичная). «Беспредел», — так же спокойно говорит женщина.

Далее диалог звучит неразборчиво, отчетливо слышно только слово «огороды», после чего человек в полицейской форме накидывается на мужчину со словами «закрой, на х…, пасть, пророссийское… (неразборчиво)».

Опять идет перепалка и мужик, отказывающийся давать паспорт, уходит из кадра, за ним идет полицейский в гражданском, но через секунду мы уже видим его, бежащего под сопровождение лающей собаки, и мужика, несущегося вслед: «На тебе, с…а, б…ь!». После разбегаются уже все полицейские. Мужик ставит улей возле калитки и заходит во двор.

Выкладывать свою версию событий в пресс-службе полиции не спешат, зато в пресс-службе Центра экстренной медицинской помощи сообщают:

«В Одесской области от укусов пчел пострадали три человека. На место вызова незамедлительно выехала бригада Березовской подстанции. Медики оказали помощь на месте. Двое пострадавших были госпитализированы в районную больницу в состоянии средней тяжести».

…и только через сутки в полиции опомнились и уточнили — правда не по покусанным пчелами героям, а о том, что пчеловод задержан.

Да, в этом трагикомичном сюжете перевесила все же трагедия. Тем более, по информации одесских тг-каналов, «близкие мужчины не могут передать ему таблетки, необходимые для жизни после операции». А нам же остается ждать очередного героического отчета полиции и СБУ о разоблачении коллаборанта, чьи пчелы голубиной почтой передавали «рашистам» координаты военных объектов. Вы думаете я сейчас пошутил? Нет.