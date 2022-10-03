Военкор: Дикая система передачи докладов мешает артиллерии поражать цели
Выстроенная в российской армии сложная система передачи докладов приводит к тому, что пока артиллеристам разрешат стрелять по цели, она уже уходит из зоны поражения.
Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я знаю примеры взаимодействия, допустим, луганских артиллеристов с российским спецназом, которые просто убирают эту сложноподчиненную систему передачи докладов для наведения на цель.
Ккогда ты видишь цель и начинаешь на командира батареи, командир батареи на командира дивизиона, командир дивизиона, командир дивизиона на командира артиллерийской бригады, командир артиллерийской бригады на пункт управления и потом обратно этот доклад доходит до несчастного человека, который должен дернуть ручку и стрельнуть из пушки, а стрелять уже не по кому», – сказал военкор.
«У нас, к сожалению, дикая совершенно система передачи докладов сказывается на результатах огневого поражения, которое зачастую, когда приходит команда стрелять, а не стрелять он не может, потому, что ему команда пришла, там уже чистое поле», – завил Коц.
Спасибо!
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