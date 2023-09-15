Военкор Коц: «Я не разделяю скептицизм по поводу F-16»

Анатолий Лапин.  
15.09.2023 18:42
  (Мск) , Москва
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Авиация, Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


России нужно уже сейчас продумывать систему противодействия американским истребителям, которые будут поставляться на Украину.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

России нужно уже сейчас продумывать систему противодействия американским истребителям, которые будут поставляться на Украину....

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По мнению Коца, недооценивать угрозу со стороны F-16 не стоит, как и заявлять, что им негде будет размещаться на Украине.

«Для взлета и посадки современного самолета много наземной инфраструктуры и не надо. Что касается самолетов – это и хранение, это и передача странами Восточной Европы, и попытка с консервации что-то снять и из известной субстанции и палок что-то соорудить. Но есть самолеты, да, хотя, вроде как, мы всех их должны были уничтожить еще в прошлом году, но сталкиваемся с тем, что они, все-таки, приходят.

В этом смысле я не разделяю скептицизма по поводу будущих поставок американских истребителей F-16 на Украину. Они, естественно, состоятся, тут к гадалке не ходи – сомневаться не надо. Я скептицизма не разделяю, потому что F-16 может использовать и Storm Shadow, и Harm как штатное вооружение.

На Су-24 все равно какие-то ограничения, все равно какие-то нештатные срабатывания, однозначно, потому что Су-24 изначально не был подготовлен и сконструирован под такой тип вооружений. Но F-16, я думаю, все-таки, с появлением этих машин появление таких боеприпасов увеличится, к сожалению, поэтому надо сегодня уже искать противодействие им», – заключил Коц.

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