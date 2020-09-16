16.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Крым, НАТО, Общество, Политика, Россия, Севастополь, Украина
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Военное превосходство РФ в Чёрном море стало абсолютно неприличным – киевский эксперт


Несмотря на присутствие войск НАТО на Украине и в Чёрном море, Россия из-за большого количества современных ракет и подводных лодок обладает абсолютным преимуществом в этом регионе.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил заместитель директора Центра исследований армии Михаил Самусь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Полёты американских Б-52 над Украиной это, конечно, очень хорошо, но если мы посмотрим с чисто военной точки зрения, то соотношение сил в Чёрном море сейчас неприлично в пользу России.

Приведу пару цифр – к примеру, ракетный залп Черноморского флота ВМФ России сейчас около двухсот ракет. Возможности Украины и наших союзников, таких как Румыния – ноль ракет.

Соотношение Черноморского флота России и Военно-морских сил Украины по разным оценкам приблизительно один к пятнадцати», – отметил он.


Также эксперт добавил, что Россия в Чёрном море имеет абсолютное превосходство.

«Ещё одна очень важная цифра – у РФ в Чёрном море шесть современных подводных лодок, у Украины и её союзников – ноль. Иными словами, подводная сфера полностью находится под контролем России. Моряки знают, что это означает – любой корабль, который заходит в Чёрное море, не может быть спокойным с точки зрения продвижения и выполнения любых заданий», – добавил Самусь.

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