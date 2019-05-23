23.05.2019, Донецк, Александр Гусар
 
Вооруженные силы, Донбасс, Миссия ОБСЕ, Украина
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Военные ДНР спасли сотрудников ОБСЕ от украинской диверсии

Задержанная вчера в ДНР диверсионно-разведывательная группа украинской армии готовила на территории Республики диверсию против сотрудников ОБСЕ.

Об этом сегодня во время брифинга сообщил официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«В ходе следственных мероприятий установлены личности всех восьми диверсантов. Командиром группы являлся Шайдов В.А. В настоящий момент диверсанты дают признательные показания, с их слов нам стало известно, что на территории Республики они должны были совершить ряд диверсий, одна из которых планировалась в отношении сотрудников СММ ОБСЕ», – отметил Даниил Безсонов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в результате успешной операции Народной милиции на территории ДНР была задержана украинская диверсионно-разведывательная группа в составе возьми человек.

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