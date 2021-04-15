«Военные меня ужасают»: вторая бойня в Донбассе будет жестче предыдущей – политолог

15.04.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

В украинском политикуме преобладает отношение к обострению на Донбассе, как к имитации эскалации вооруженного конфликта. Однако он может стать началом большой войны.

Об этом на канале UKRLIFE.TV заявил политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы сталкиваемся с тем, что есть реальный риск очередного витка этой настоящей войны. Уже не так, как в Сирии, как в Ираке никак на Балканах. Мы отдаем себе отчет о том, что возможно, вторая война на Донбассе будет жестче, а наши военные профессионалы меня ужасают. У нас война – это значит, и у нас будет еще большее количество жертв.

Место войны никто не отменял – Донбасс, с огромной концентрацией населения, промзонами и населенными пунктами. Так что – чем профессиональнее война, чем вооруженнее стороны, тем интенсивнее она, тем жестче, еще с большими потерями, травмами для нас.

Мы сейчас даже не допускаем, что это может стать реальностью, в дипломатии преобладает предположение что все это какая-то большая жестокая имитация с элементами шантажа, с элементами розыгрыша», – предупреждает Андрей Ермолаев.