Военный эксперт: С «Еврофайтерами» Умеров погорячился

Вадим Москаленко.  
24.09.2024 19:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 157
 
Авиация, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европейские истребители «Eurofighter», о которых, по словам министра обороны Украины Умерова, Киев ведёт переговоры – это очень сложные и дорогие машины, они только усложнят и без того пёстрый «зоопарк» ВВС ВСУ.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил украинский военный эксперт Валерий Рябых, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европейские истребители «Eurofighter», о которых, по словам министра обороны Украины Умерова, Киев ведёт переговоры...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Реклама

«Дискуссию вызвало заявление министра обороны, это уважаемая фигура, и это нужно учитывать, однако понятно, что «Еврофайтер» – это чуть ли не самая далёкая перспектива, на какую хотели бы и могли рассчитывать в ВС ВСУ.

С учётом того, что это довольно сложная машина… и в овладении, и наиболее дорогая среди подобного класса в поддержании и эксплуатации и жизненного цикла. Поэтому, если брать заявление Умерова, то очень интересно, что «Еврофайтер» прозвучал в связке со шведским «Грипеном», – сказал Рябых.

«Наиболее перспективными, с точки зрения временных параметров, являются «Миражи 2000» в каких-то итерациях, которые могут стать на замену, вероятно, Су-25 и Су-27, которые используются для применения ракет «Скальп» или «Шторм шедоу», они действительно требуют замены. И получить к этому зоопарку ещё и «Еврофайтер», который будет довольно сложным… Это действительно хорошая машина, но она требует определённое техническое обеспечение. В сравнении с другими машинами, «Грипен» выглядит более практичным», – добавил эксперт.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    30  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть