Воевавший с церковью, СССР и ветеранами националист Просвирнин с криком ушёл из жизни

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Основатель националистического ресурса «Спутник и погром» Егор Просвирнин найден сегодня мертвым в центре Москвы. Очевидцы рассказали, что он выбросил в окно на 5-м этаже сначала нож, потом газовый баллончик, а затем выпрыгнул сам полуголый. Из окна были слышны громкие крики.

В окружении публициста рассказали, что это может быть связано с его тяжелым психологическим состоянием в последнее время. Просвирин употреблял наркотики, в квартире вместе с ним находилась жена.

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Тем не менее, в сети появились первые конспирологические комментарии.

«Какая странная смерть», – отметился в своем телеграм-канале московский либерал Илья Яшин.

Экономист Михаил Делягин напомнил о самоубийстве в тюрьме другого националиста Максима Марцинкевича по прозвищу Тесак.

«Сейчас расскажут, что “сам” – как Тесак. Хотя свечку не держал, может, и сам», – написал Делягин.

Другие комментаторы вспоминают, что национализм Просвирина носил откровенно экстремистский характер.

«Ничьей посмертной участи не предрешаю. Ни Просвирнина, ни Гитлера, ни Троцкого, ни кого бы то ни было. Судит только Господь. Я как-то уже писал о т.н. “интеллектуальных русских националистах” из сообщества “Спутник и погром”. Не могу не процитировать вчерашнюю мерзость создателя: “Деды, которые воевали, они проиграли. Советский Союз и все его защитники проиграли, проиграли духовно, проиграли битву за умы и души. Вы никому не нужны. Вы прошлое. Мертвое прошлое. Смиритесь. 26 миллионов – и все равно, свастика в центре Москвы. Это абсолютное поражение. Абсолютное”. Понимаю, что национализм не одноцветен и имеет “нюансы”, но поскольку в политическом смысле мы имеем лишь таковой (или, как минимум, марширующий с таковым в одних рядах), отныне окончательно считаю подобный “русский национализм” агрессивной формой русофобии, ничем не лучшей либерального космополитизма», – пишет шеф-редактор телеканала «Царьград» Михаил Тюренков.

Журналист Андрей Медведев предложил, тем не менее, помнить о помощи Просвирнина Донбассу.

«Егор Просвирнин был для многих некомфортным. Раздражающим. И власть он не сильно жаловал. И тех журналистов, что работают в государственных СМИ. Но в его биографии есть один важный этап. Русская Весна 2014-го. Когда он однозначно был на стороне русских Одессы, Николаева, Донбасса. И тут он был бесспорно свой. Для многих. Все остальное в жизни Просвирина можно обсуждать. И даже осуждать. Но судить его теперь не нам», – помянул коллегу телеведущий Андрей Медведев.