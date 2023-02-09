Война оправдывает любую насильственную украинизацию – львовский юрист

То, что приехавшие в Галичину беженцы из русскоязычных регионов Украины сталкиваются с жесточайшей принудительной украинизацией, совершенно нормально.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил сочувствующий бандеровцам Владимир Марусяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Много людей приехали сюда из разных уголков Украины, и здесь они ощущают дискомфорт, когда их, по их мнению, заставляют говорить на украинском языке. А так как они не были к этому готовы, всю свою жизнь жили где-то там. Но вопрос не в том, что кто-то заставляет кого-то говорить. Вопрос в том, что есть красные линии», – сказал Марусяк.

Он подчеркнул, что насильственная украинизация продолжится в любом случае, потому что война якобы оправдывает такие меры.

«Второй момент – вопрос обслуживания в учреждениях. У нас есть норма закона, согласно которой общение на Украине идёт на государственном языке. Государственный язык украинский, и на Украине мы имеем право говорить на украинском языке.

Есть ещё понятие, которое они вводят – это «мягкая украинизация». То есть: «Давайте нас мягко украинизировать». Но я считаю, что война – это катализатор, который ускоряет украинизацию. Мягкая была до войны, и может быть после, если оно будет. Но её не может быть сейчас. Такие вещи за границами красных линий», – резюмировал Марусяк.