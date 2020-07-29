29.07.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Вооруженные силы, Греция, Политика, Турция
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Война в Адриатике откладывается: Анкара запросила переговоров «без условий»


Турция отказывается от исследования адриатического шельфа специальным судном «Оук Рейс» и выводит свои военные корабли из Восточной Адриатики.

Кроме того, пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что его страна готова к переговорам, но без предъявления ей каких-либо условий.

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«Каждый должен продолжать работать на своем континентальном шельфе, в то время как совместные исследования должны проводиться на спорных территориях, – прокомментировал Калын ситуацию турецкой CNN. – Давайте будем конструктивными. Мы можем подождать некоторое время».

При этом официальный представитель отметил, что «Греция – важный сосед», а потому двусторонние проблемы надо решать, но «членство в ЕС (которого не может добиться Турция – ред.) не должно использоваться как элемент шантажа».

В свою очередь официальный представитель греческого правительства Стелиос Петсас приветствовал вывод турецких исследовательского и военных судов и стремление оппонента к переговорам, поскольку «Греция хочет наладить коммуникацию с государством-соседом».

«Мы тоже хотим обсудить проблему, которая преследует обе стороны на протяжении многих десятилетий: демаркацию морских зон», – добавил пресс-секретарь греческого правительства.


При этом говорить о том, что угроза турецко-греческого противостояния миновала  преждевременно. Так, по мнению ряда греческих экспертов стороны просто тянут время: Эрдоган для того, чтобы сконцентрировать все силы на армяно-азербайджанской направлении и диалоге с Брюсселем, Афины ждут усиления антитурецкой позиции Франции и, возможно, смены власти в США, ожидая, что Байден не станет церемониться с Турцией, как это делает Трамп.

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