17.05.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Волкер проговорился: Украина не сможет вернуть “захваченную Россией территорию”

Украина не сможет вернуть “уже захваченную Российской Федерацией территорию”, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом в ходе визита на Донбасс заявил спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, сообщает BBC.

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В частности, Волкер заявил, что по мнению Госдепа, поставки Украине летального оружия будут способствовать достижению мира.

«Если Украина не сможет удерживать свои позиции, это станет приглашением для новых наступлений. А поставки такого оружия дадут России четко понять: вам не получить большего, не заплатив за это высокой цены», — отметил он.

По его словам, ценой могут быть новые санкции против России. Он также отметил, что США надеются на согласие РФ на миротворческую миссию ООН, чтобы положить конец войне.

«Конечно, украинцы не смогут вернуть территорию, уже захваченную Россией. Россия слишком сильна. Но цена дальнейшего наступления для России уже выросла, и будет расти еще больше», — добавил Волкер.

Ранее в США сообщили, что Украине могут предоставить дополнительную партию летального оружия.