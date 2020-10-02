«Волки! Волки!» – в Киеве продолжают умолять НАТО «спасти от России»

02.10.2020, Киев, Игорь Петров

Прогнозы о начале вторжения России на Украину во время учений «Кавказ-2020» не оправдались, однако угроза военного столкновения в ближайшие недели по-прежнему велика – Киев должен немедленно получить членство в НАТО.

Об этом в эфире UMN заявил бежавший из Крыма украинский экономист Андрей Клименко, ныне объявивший себя членом «Майдана иностранных дел», передает корреспондент «Политнавигатора».

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«Пока мы не имеем оборонных возможностей, которые необходимы, – и в сфере ВМС, и в сфере авиации, и в сфере ПВО. Надо договариваться, чтобы в Черном море постоянно дежурили корабли НАТО, чтобы Б-52 и самолеты-разведчики постоянно дежурили над Черным морем», – заявил Клименко.

Он отметил, что Крымский мост кардинально улучшил военную логистику в Крыму и облегчил возможности переброски российских войск.

«Наши союзники – это члены НАТО, которые подписали договор, где есть пункт, что они обязаны вступить в боевые действия, если на одного из них нападут. У нас в Украине никакого такого договора нет. Поэтому у нас нет военных союзников, которые будут обязаны нас защищать. И в этом направлении надо работать. Надо быстрее идти в НАТО, надо ставить вопрос решительнее.

И надо говорить нашим друзьям за границей: друзья, надо принимать политическое решение, принимать Грузию и Украину немедленно в НАТО. Потому что это – единственный надежный способ остановить большую войну, которая начнется Россией с Черного моря», – сказал Андрей Клименко.

Интересно, что еще совсем недавно он прогнозировал начало войны России против Украины на сентябрь-октябрь текущего года.

«Мы оцениваем вероятность войны в этом году на Черном море около 70-80%. Во всяком случае, больше 50%. Сроки – это будет конец сентября – октябрь, когда сходится целый ряд факторов. Это будет активная фаза концентрации всех военных сил РФ в Черноморском регионе на учениях «Кавказ-2020». Я уверен, что мы увидим, как те корабли, которые принимали участие в морских парадах в Мурманске и Петербурге, сейчас пойдут в Черное море на эти учения. Как раз месяц им хватит», – заявлял Клименко в июле 2020 года.