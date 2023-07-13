Володин предложил подлечить «глубоко больного и несчастного» Байдена в российской психбольнице

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил оказать медицинскую помощь президенту США Джо Байдену в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского.

Об этом он заявил сегодня на пленарном заседании, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это глубоко больной и несчастный человек. Причем, учитывая, что в США нет хороших врачей, которые могли бы помочь ему с заболеваниями, которыми он болен. В нашем институте имени Сербского есть такие специалисты. Поэтому правильно бы было по международной линии предложить ему медицинскую помощь. Мучается не только он, а вся планета», – считает политик.

Он предложил подключиться к лечению Байдена специалистам из других государств.

«Учитывая, что США все больше и больше создают напряженность в мире, правильно бы было заняться ему своим здоровьем. Надо всем лучшим специалистам из разных стран оказать ему такую помощь. Спокойствие придет тогда во все государства, мир наступит. Надо этим заняться.

Он мучается и мучается огромное количество людей. Помогите ему лучше. Это будет гуманно и своевременно. Надо позаботиться о его здоровье, потому что это здоровье и американского народа. И Европа заболела теми же заболеваниями, симптомы одинаковые», – сказал Володин.