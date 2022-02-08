Воля: Визит Макрона в Москву и Киев – впустую потраченное время

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев не принес никаких результатов и показал, что Макрон живет в своих иллюзиях.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Владимир Воля.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«От этого визита ожидалось больше. Но оказалось, что по итогу нет никакой конкретики. Все выглядит так, будто президент Макрон витает в каких-то иллюзиях. Например, у него явно есть иллюзии относительно того, что Минские соглашения ещё могут быть выполнены. Для этого, по его мнению, нужно что-то согласовать.

Со слов президента Макрона я понял, что сегодня детали выполнения Минских соглашений вообще не обсуждались, речь шла только о каких-то общих моментах. Но проблема то в том, что Минские соглашения нельзя выполнить из-за особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украинская власть не может пойти на предоставление им особого статуса путём внесения изменений в Конституцию.

Есть также много других вопросов, которые требуют ответов, но такое впечатление, что Макрон о них даже не подозревает, он живёт в какой-то своей реальности.

Зато Макрон гордиться тем, что Францию уважают, что доверие к Франции в мире выросло. Очевидно, Макрон заблуждается относительно Путина и относительно своей способности достигнуть каких-то договорённостей между Россией и Западом по гарантиям безопасности и реализации Минских соглашений.

Поэтому, с точки зрения практических последствий, визит Макрона – это впустую потраченное время» – сказал Владимир Воля.