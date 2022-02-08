Воля: Визит Макрона в Москву и Киев – впустую потраченное время

08.02.2022  19:53 (Мск), Киев
Игорь Петров.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Запад, Конфликт, Кризис, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Франция
Новости Украины

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев не принес никаких результатов и показал, что Макрон живет в своих иллюзиях.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Владимир Воля.

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Москву и Киев не принес никаких результатов и...

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«От этого визита ожидалось больше. Но оказалось, что по итогу нет никакой конкретики. Все выглядит так, будто президент Макрон витает в каких-то иллюзиях. Например, у него явно есть иллюзии относительно того, что Минские соглашения ещё могут быть выполнены. Для этого, по его мнению, нужно что-то согласовать.

Со слов президента Макрона я понял, что сегодня детали выполнения Минских соглашений вообще не обсуждались, речь шла только о каких-то общих моментах. Но проблема то в том, что Минские соглашения нельзя выполнить из-за особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Украинская власть не может пойти на предоставление им особого статуса путём внесения изменений в Конституцию.

Есть также много других вопросов, которые требуют ответов, но такое впечатление, что Макрон о них даже не подозревает, он живёт в какой-то своей реальности.

Зато Макрон гордиться тем, что Францию уважают, что доверие к Франции в мире выросло. Очевидно, Макрон заблуждается относительно Путина и относительно своей способности достигнуть каких-то договорённостей между Россией и Западом по гарантиям безопасности и реализации Минских соглашений.

Поэтому, с точки зрения практических последствий, визит Макрона – это впустую потраченное время» – сказал Владимир Воля.

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