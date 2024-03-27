Вооружённая охрана не справится с террористической угрозой и сама станет небезопасной – эксперты

Вооружение охраны в местах массового пребывания граждан потребует больших расходов и вряд ли снизит риски терактов.

Наоборот, чоповцы сами могут устроить шутинги, и жертв от них будет больше, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Такую мысль в эфире «Первого севастопольского» высказал заместитель руководителя Севастопольского филиала Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Виталий Мефаник.

Он рассказал, что вооруженная охрана – это дорогая услуга, поскольку требует квалифицированных исполнителей.

«Чтобы разместить вооруженную охрану во всех садиках, школах, торговых комплексах, крупных магазинах – у нас полицейских не хватит. Нет у нас такого ресурса на эту функцию. Можно возложить эту функцию на частное охранное предприятие, лицензированное по действующему законодательству. Охранники в ЧОПах могут быть шести разрядов. Первые три лицензий не требуют, и это могут быть пенсионеры. А вот четвёртый, пятый, шестой разряд – это уже разряды сильнее. Четвёртый разряд имеет право использовать спецсредства – это дубинки, каски. Пятый разряд имеет право использовать шокеры электрические, а также газовые пистолеты. И шестой разряд имеет право использовать огнестрельное оружие. Но проблема в чём возникает – когда ЧОП использует охранника шестого разряда ему необходимо оплачивать эту работу. Эти охранники намного дороже стоят, чем первого-третьего разряда, где могут привлекать пенсионерок», – отметил он.

Можно законодательно обязать торговые комплексы иметь вооружённую охрану шестого разряда. Понятно, что это ляжет на их расходную часть. Но за вооруженную охрану учебных заведений, например, расплачиваться будет бюджет. При этом качество услуг частных охранных фирм далеко от идеального.

Зачастую они участвуют в конкурсах, ставят минимальную цену, а затем набирают по объявлениям охранников, которые не только не имеют лицензии, но и по состоянию здоровья не способны выполнять охранные функции.

«Даже такие случаи, и я с этим сталкивался, когда в ЧОПах работают банковские должники. То есть коллекторы направляют должников, которые не могут выплатить долги, в ЧОП. И эти люди дальше в виде охранников отрабатывают свои долги. ЧОПу всё равно, на какую сумму они подпишут контракт, потому что у него эти работники работают за еду. И в этом направлении нам только поможет Росгвардия, потому что они контролируют работу ЧОПов, и они же влияют и контролируют оборот огнестрельного оружия и выдачу лицензий», – пояснил Мефаник.

Политолог, генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков считает, что вооруженная охрана не только не снизит риски, а, напротив, их увеличит.

«Я полагаю, что предложение всем охранникам получить оружие, в чём-то поможет, но не сильно. Когда заходят четыре человека с автоматами Калашникова, а могут зайти шесть и восемь в следующем теракте. Один или два охранника с Макаровым не помогут. Это раз. Во-вторых, это же нужно дать не туда, где теракт совершится, знали бы мы, куда соломки подстелить, а нужно дать всем этим охранникам всех торговых центров. Честно сказать, если мы раздадим сотни тысяч единиц оружия, то совсем не факт, что у нас ситуация будет по безопасности лучше. Может быть, наоборот, будет проблем больше. Хорошо известно, что у американцев, где свободное владение оружием, там постоянно кто-нибудь, кого-нибудь расстреливает. Я ещё добавлю, что огромное количество людей психологически не вполне устойчиво. Поэтому эти шутинги, эти расстрелы – они могут увеличиться. У нас количество жертв этих шутингов от охранников может оказаться больше чем, от терактов», – напугал всех Марков.