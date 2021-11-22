«Вопиющая ситуация»: из украинской полиции массово увольняются сотрудники

22.11.2021  20:52 (Мск), Харьков,
Игорь Шаповалов.  
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Дзен, Кризис, майдан, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

За последние десять месяцев из Управления патрульной полиции Харьковской области уволилось в полтора раза больше сотрудников, чем за весь предыдущий год.

Об этом во время заседания парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности в Харькове заявила руководитель УПП Алёна Стрижак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

За последние десять месяцев из Управления патрульной полиции Харьковской области уволилось в полтора раза...

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«Ежедневно на город выезжает 51 экипаж патрульной полиции, и пеших у меня нет. По состоянию на сейчас, хочу сообщить, что у меня за последние 10 месяцев уволились в полтора раза больше сотрудников полиции, чем за прошлый год. У меня сейчас растет некомплект», – сказала она.

Стрижак подчеркнула, что массовые увольнения вызваны низкой зарплатой и падением престижа профессии в глазах населения, и такими темпами к 2022 году полиция будет парализована.

«У нас сейчас вопиющая ситуация. У меня нет пеших. Помогли купить транспортные средства и Департамент патрульной полиции, и областной совет, и городской совет предоставил финансы на ремонт транспортных средств. Эта проблема решена. Но у меня нет людей, которые будут ездить в этих машинах», – резюмировала руководитель УПП.

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