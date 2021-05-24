«Вор и мошенник». Польский эксперт обратился с открытым письмом к Ходорковскому

24.05.2021, Варшава, Матеуш Пискорский

Осевший в Лондоне беглый российский олигарх Михаил Ходорковский поливает грязью европейских политиков и общественных деятелей, якобы связанных с Москвой.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора», пишет польский политолог Матеуш Пискорский.

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Михаил Ходорковский и его группа поддержки из редакции портала «Досье» выпустили очередной «сенсационный» доклад, в которым содержатся фамилии европейских активистов, якобы связанных с Москвой. Тезисы доклада презентовал на заседании комитета Европарламента лично Ходорковский. В связи с фактом, что в докладе упоминается и моя фамилия, решил обратится к беглому олигарху с открытым письмом.

Письмо Михаилу Ходорковскому

Михаил Борисович! Вы посчитали возможным упомянуть меня в своим докладе во время его презентации на заседании комитета Европейского парламента. Поэтому мне пришлось обратить внимание на публикацию вашего центра «Досье». Хотя, как ни странно, вы решили не публиковать в открытом доступе ваших разоблачений, а еще заявляете, что не собираетесь указывать источники подтверждающие достоверность вашей информации.

Как вы скорее всего знаете, любой человек может сказать что угодно про другого человека, ссылаясь на анонимные «источники» или используя вашу любимую формулировку «по нашим сведениям». И это уже все говорит про достоверность ваших «источников» и вашей «информации». Профессиональный аналитик указывает источники, а, как минимум – доказательства своих утверждений. Вы скрываетесь за очень удобным аргументом «безопасности» ваших «информаторов». На этом можно практически завершить любую дискуссию с вами и вашими авторами.

Все, что публикуете и пытаетесь распространять всего лишь дезинформационная помойка. Откуда я это знаю? Просто знаю, чем я занимался, вопреки вашим утверждениям, что вы это знаете лучше меня. Предполагаю, что и все остальные приводимые вашими авторами «кейсы» из разных стран ЕС просто ничем необоснованная и не имеющая никакого подтверждения в фактах ложь и фантазия.

В связи с этим хочется напомнить вам, кто вы, а кто те люди, которых вы упоминаете в вашим докладе. Поверьте, мы с вами очень разные. И я горжусь тем, что мы не такие, как вы. Многие из нас страдали в своих странах «свободы и демократии», находились в СИЗО или преследовались другими способами, включая пытки и издевательства. Вы тоже отбыли свой длительный срок, но в условиях гораздо лучших, чем помещенные в изоляторы европейские оппозиционеры. О вас постоянно заботились представители западных элит. Нас эти же люди подвергали различным преследованиям, отвергая любые призывы к соблюдению элементарных прав человека.

Однако самое главное из всех отличий между нашими с вами судьбами другое. Оно заключается в тем, что вас посадили по обвинению в многочисленных уголовных статьях и деятельность, наносящую ущерб экономическим интересам вашей собственной страны. Вы нажили многомиллиардное имущество на прямом участии в криминальных процессах разграбления и захвата экономики, промышленности и природных ресурсов вашей страны. Мы в этих процессах в наших странах не участвовали. Более того, мы публично выступали против неолиберальной трансформации после распада восточного блока, защищая наши народы перед такими, как вы.

Одним словом, вас посадили за настоящие преступления, нас же преследовали и сажали за высказывание наших взглядов. Ведь никто из упомянутых вами европейских, «пророссийских» активистов не являлся никогда олигархом, миллиардером, не участвовал в приватизационных операциях. Когда вы незаконно обогащались, мы не думали про деньги, пытаясь постоянно сохранять верность нашим взглядам, хотя мы всегда шли против течения.

И вот это главная между нами разница. Вы просто вор и мошенник, мы – оппозиция и люди, которые рисковали собственной свободой и жизнью не ради денег. Именно поэтому ваши «разоблачения» и «доклады» пример двуличия и двойных стандартов, которые вы разделяете с вашими западными кураторами. Печально, что таких, как вы, слушают в стенах Европейского парламента. Нашего парламента, с которым вы не имеете ничего общего, являясь жителем покинувшей ЕС Великобритании. Особенно печально слушать про то, как вы пытаетесь оплевывать русскоязычных активистов из стран Прибалтики, которые выступали за ваш родной язык и культуру в странах своего проживания.

Надеюсь, что как минимум некоторые из упомянутых вами лиц найдут возможность противодействовать вашей клевете, подавая против вас иски в странах ЕС. Учитывая ваш материальный статус, вы этого наверное не боитесь. Но стоит показать европейцам, что вы лишь злобный клоун, занимающийся троллингом, и дежурный предатель не только собственной страны, но и собственного народа, культуры и языка.