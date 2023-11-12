Воры ворами подавились. Как Зеленский облапошил региональных паханов

На Украине принят закон №10037 о передаче «военного» налога на доходы физических лиц (НДФЛ) из местных фондов в госбюджет. Якобы с той целью чтобы направить эти средства «преимущественно на закупку дронов и вооружения», как заявила глава бюджетного комитета Верховной Рады Пидласа.

Накануне голосования глава минфина Марченко уведомил депутатов, что речь идет о дополнительных доходах от «военного» НДФЛ в размере 25,8 млрд грн ($688 млн) в 2023 году и около 96 млрд грн ($2,56 млрд) в следующем, а также о 95 млрд грн ($2,5 млрд) средств, которые должны были бы идти в Дорожный фонд от акцизов.

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«Ключевые нормы законопроекта: доходы Дорожного фонда в 2024 году направляются в общий фонд государственного бюджета и направляются на нужды обороны. «Военный НДФЛ» с 1 октября 2023 года по 31 декабря года, в котором будет завершено военное положение, засчитывается в государственный бюджет», – написала Пидласа на своей странице в Facebook.

И уточнила, что с 1 октября по 31 декабря 2023 года упомянутый налог направляется туда в пропорции 50% на 50%: Госспецсвязи – на дроны и минобороны – на закупку артиллерийских систем. А с 1 января следующего года и до отмены военного положения он будет распределяется в таких пропорциях: 45% – Госспецсвязи на дроны, 45% – минстратегпрому для развертывания производства боеприпасов и оружия и 10% – распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально уплаченному НДФЛ.

Оставшийся же НДФЛ, по словам «председателькини», остается в местных «громадах» в объеме 64% , причем часть его должна быть направлена на проведение расчетов при производстве тепловой энергии, а также на поддержку предприятий по производству и поставке тепловой энергии, а также централизованной поставки холодной воды и водоотвод.

По поводу оставшейся части отметим, что за упомянутые виды работ энергомонополисты – Ахметов со своей фирмой ДТЭК и его региональные подельники – дерут такие тарифы с населения, что в нормальном государстве было бы просто стыдно даже заикаться еще и о подобном налогообложении. Но Руина – держава особая. И, возможно, оставление этой части налогов местечковым князькам – как кость, брошенная от Зеленского и его своры, отобравшей у них миллиарды. Однако многих такая подачка не устраивает.

Вот, что заявил, например, по поводу принятия нового закона мэр Днепра Филатов. Тот самый бывший подручный Коломойского, который говорил, что нужно обещать Крыму и Донбассу вернуться, «а вешать мы будем потом»:

«Сегодня Верховная Рада изъяла у территориальных общин военный НДФЛ. Да еще задним числом. С 1 октября. Только у Днепра забрали почти 4 (четыре!) миллиарда гривен. Спасибо полезным идиотам. Молодцы, х*ле. Теперь у вас есть полное право ехать пикетировать правительственный квартал. Там теперь ваши деньги, которые вы так тщательно пытались контролировать, чтобы все шло на ВСУ. Но вы же не уедете…», — написал «вешатель» на своей странице в Фейсбук.

Присовокупив также, что «Днепр отдал Силам обороны 80 карет скорой помощи, более чем 700 грузовиков, почти 1700 дронов».

Прямо-таки заплакал по отбираемому миллиардному «баблу» мэр Харькова Терехов,объявивший, что только до Нового года город не получит 650 млн грн.

А киевский градоначальник Кличко запричитал, что такой законопроект, мол, буквально отнял у местной власти возможность помогать ВСУ и направлять деньги из столичного бюджета «незламным захисныкам».

«Забрав у городов и селений военный НДФЛ (еще и задним числом), Верховная Рада, правительство, демонстрируют, что центральная власть не справилась с финансированием армии. И сейчас пытается перевести это на местное самоуправление. Это при том, что все города и так платят в Госбюджет 40% НДФЛ своих общин. А Киев – 60%. И все города также дополнительно направляют в помощь защитникам средства из бюджетов общин», – изрек «Пидаля».

В этом спиче мы читаем явный намек на экс-министра обороны Резникова и на то, что центральная власть распилила громадный всеукраинский бюджет, а теперь хочет еще подоить региональные. Резников, как утверждают заклятые друзья Зеленского из стана Порошенко, упер из своих оружейных потоков, на которых восседал несколько лет, ни много ни мало $1 млрд с гаком. И теперь спокойно прохлаждается в Каннах на вилле, купленной за 7 млн евро.

По словам порошенковских «борцов с коррупцией», в минобороны он лишь по одной сделке уплатил свыше 33 млрд грн ($880 млн) поставщикам по коррупционным схемам и крайне завышенным ценам, а товары военного назначения за них так и не пришли. Кроме того, было много всякого «по мелочам»: яйца по тройной цене, «зимние» куртки для ВСУ, которые оказались летними, и еще сотни подобных гешефтов.

Паучье-баночное сражение за миллиарды продолжается между центром и регионами с 2022 года. Местечковые «гетманцы» за счет «военного» налога финансировали в свое удовольствие самые разнообразные прожекты: например, дорожное строительство (якобы для улучшения военной логистики), разного рода «патриотические» перформансы с инсталляциями, закупки продуктов и товаров народного потребления у местных производителей – ясное дело, по ценам, вполне сопоставимым с «резниковскими».

Вот что по данному поводу говорит наш старый знакомый, русский киевлянин Иннокентий:

«Знаете, в Киеве в связи с этими распилами появился слоган: «ВСУ без денег, а Кличко с брусчаткой». Намекающий на то, как «Пидаля» «закапывает» миллиарды из «военного» НФДЛ. Он родился, вероятно, с подачи офиса Зеленского, поскольку сам шоу-фюрер неоднократно упрекал Кличко в том самом «перекладывании брусчатки». Так-то оно и было, все киевляне этому свидетели. Но теперь Зеля решил заняться перекладыванием сам – он же считает, что полностью хозяин-барин. К тому же, в преддверии возможных выборов, ему очень важно подобрать под себя столь немалый финансовый ресурс – хотя бы с той целью, чтобы всякие там клички, которых он ненавидит, и прочие конкуренты остались с голым задом… Короче говоря, как у Владимира Даля в его сборнике пословиц и поговорок: «Вор вором подавился».