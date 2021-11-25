Воспевший «Байрактар» украинский певец угрожает «похоронить» российскую армию

25.11.2021  13:36 (Мск), Киев,
Вадим Москаленко.  
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Дзен, Россия, русофобия, Украина
Новости Украины

Получивший известность благодаря желто-синим усам и русофобским песням украинский музыкант Сергей Файфура снял клип, посвящённый «готовности» Украины отразить российское военное нападение.

Новая композиция называется «На границе тучи ходят хмуро», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Получивший известность благодаря желто-синим усам и русофобским песням украинский музыкант Сергей Файфура снял клип,...

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Как ясно из названия, новая поделка украинского музыканта является пародией на легендарную советскую песню «Три танкиста».

«На границе тучи ходят хмуро,

Уже смердит войною нам орда.

Щас по-русски: кто придёт с мечом к нам,

Тот погибнет от того ж меча », – поёт Файфуда.

В конце песни он пообещал закопать вторгнувшихся русских в украинской земле.

Напомним, ранее он словами «Аллах Акбар» воспел  якобы применение  на Донбассе ударного турецкого  беспилотника «Байрактар».

Файфура широко известен своими подобными жанрами, которые певец рассыпается в благодарностях ВСУ за то, что  в Киеве покупают хлеб не за русские рубли , а также звучат откровенные угрозы в адрес президента Зеленского, если тот осмел  выполняет «формулу Штайнмайера» .

В то же время у «артиста» есть и печальные песни, например, о том, что после майдана вместо евроинтеграции украинцам приходится ехать « мыть задницы в Европе дедам ».

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