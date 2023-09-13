Восточная Европа сформировала единый антиукраинский зерновой фронт

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Румыния, Польша и Венгрия выступают единым фронтом в вопросе импорта украинского зерна. Киев грозит исками, сообщает observatornews.ro.

Вопрос импорта украинского зерна вновь обсудят в Брюсселе. Европейская комиссия организует 13 сентября встречу в рамках Координационной платформы, в которой примут участие как Украина, так и пять соседних государств: Польша, Словакия, Болгария, Румыния и Венгрия.

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Цель встречи – найти решение по увеличению пропускной способности «цветов солидарности» в сфере зерновых перевозок. Тема украинского зерна обсуждалась и за столом Европарламента.

Украина грозит подать в суд на страны ЕС, в том числе на Румынию, если они не снимут ограничения на зерно до 15 сентября.

Румыния настаивает на продлении ограничений на импорт украинского зерна и поддержке румынских фермеров. Несмотря на то, что Европейская комиссия обещает найти решения, приемлемые для обеих сторон, румынские фермеры по-прежнему выражают недовольство. Они заявили властям, что начнут забастовку, которая может заблокировать черноморский порт Констанца и таможню, если ограничение не будет продлено.

Министры сельского хозяйства Румынии и Венгрии, Флорин Барбу и Иштван Надь, считают, что решение Еврокомиссии должно продлить ограничительные меры как минимум до конца 2023 года, чтобы не повлиять на конкурентоспособность местных фермеров.

В настоящее время украинскому зерну закрыт путь на рынки Польши, Венгрии, Словакии, Болгарии и Румынии в соответствии с соглашением, заключенным с Европейской комиссией ранее в этом году, чтобы защитить местных фермеров от притока более дешевой сельскохозяйственной продукции из Украины.

Киев заявляет, что ограничения нарушают соглашение о свободной торговле между ЕС и Украиной от 2014 г. Министерство иностранных дел Украины заявило, что Киев оставляет за собой право инициировать арбитражное разбирательство в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС или передать дело во Всемирную торговую организацию.