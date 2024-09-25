Воюющие за Украину наемники не доживают до плена

Максим Столяров.  
25.09.2024 08:22
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1765
 
Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Воюющие с Россией на стороне Украины практически не попадают в плен.  

Об этом в своём видеоблоге заявил военкор Александр Коц, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Воюющие с Россией на стороне Украины практически не попадают в плен.   Об этом в...

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«Почему мы не показываем взятых в плен иностранных наёмников? Хороший вопрос, если честно, я не встречал пленных иностранных наёмников. Недавно у Сладкова была публикация, где он разговаривает с кем-то из морпехов, и этот морпех говорит, что почему-то не доживают иностранные наёмники до плена. Ну, мне кажется, и ладно. Не очень-то и хотелось.

Ну, попадёт он в плен, что интересного вы от него услышите? Что он работал хлебопёком или шофёром, что он приехал, потому что у него в Колумбии семья и пятеро детей, кормить нечем, а тут его завлекли длинной гривной. Зачем мне эти откровения от иностранца? Вообще не надо. Не дожил и не дожил, такое моё отношение», – сказал Коц.

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