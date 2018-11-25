Возле посольства России в Киеве начинается ночной шабаш

26.11.2018, Киев, Владимир Гладков

Под российским посольством в Киеве вечером начали собираться протестующие «против русской агрессии в Азовском море», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Сначала под здание пришло около пятидесяти человек, которые набросали под ограждение автомобильные покрышки и е положили бумажные кораблики.

Судя по репликам, собравшиеся сами не знали плана действий.

Окна в посольстве были потушены, по периметру стояло несколько человек в форме.

После полуночи к зданию прибыли более агрессивные боевики, которые начали бросать на территорию диппредставительства дымовые шашки. Число полиции увеличилось, однако она никого не задерживает.