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Возле посольства России в Киеве начинается ночной шабаш
Под российским посольством в Киеве вечером начали собираться протестующие «против русской агрессии в Азовском море», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Сначала под здание пришло около пятидесяти человек, которые набросали под ограждение автомобильные покрышки и е положили бумажные кораблики.
Судя по репликам, собравшиеся сами не знали плана действий.
Окна в посольстве были потушены, по периметру стояло несколько человек в форме.
После полуночи к зданию прибыли более агрессивные боевики, которые начали бросать на территорию диппредставительства дымовые шашки. Число полиции увеличилось, однако она никого не задерживает.
Метки: посольство России
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