«Возможностей полно»: Россия ответит Западу в Латинской Америке, на Балканах и в Азии

Новости Украины

Полномасштабное военное вторжение на Украину создаст опасность прежде всего для самой России, но не затронет стратегические национальные интересы США. Поэтому после отклонения Западом ее предложений, Россия создаст очаги опасности возле Америки.

Об этом на youtube-канале Ukrlife.TV заявил бывший украинский дипломат Александр Чалый, переедет корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если пять Ту-160 на ротационной основе следующий год будут перелетать с аэродрома в Венесуэле на аэродромы на Кубе, а потом делать ремонт в Никарагуа, и если российский ядерный флот получит там временную базу, вы увидите, что начнется в США. Если Вашингтон, как во времена Карибского кризиса примет решение о блокаде или недопуске военных самолетов, Россия поступит зеркально и сделает то же самое в отношении Украины. И скажет: вам можно, а нам нельзя?», – сказал Чалый.

В качестве мест, где Россия может «давить на мозоли» Западу он также назвал Калининград и Белоруссию, куда она поставит ракетные комплексы двойного назначения и стратегические бомбардировщики.

«Это, не удивляйтесь, Сербия. Недавно были приняты стратегические документы внешней политики США по Косово, где ключевым моментом является его ускоренное вступление в НАТО… Сербия будет безусловно категорически против и с большим желанием начнет усиливать военно-техническое сотрудничество с Россией. Представьте себе, что завтра будет договорено о поставках С-400 в Сербию. Мы увидим, что начнется в европейских столицах. А Россия скажет: Сербия – суверенная страна и может выбрать любую форму безопасности», – сказал Чалый.

Он также прогнозирует, что Россия усилит сотрудничество с Ираном и Китаем, и «сделает намек на то, что готова передать им самые последние военные технологические секреты».

«Российский ответ по нам будет концентрироваться в сфере выполнения Минских договоренностей, и если они не будут выполняться, Россия будет использовать элементы, которые будут дестабилизировать Украину. То есть, гибридные методы. И уже прорисовались новые методы. Это давление с помощью США и стран НАТО, признание данных республик как независимых государств либо официальные поставки современных вооружений. Это зеркалка. Мы последние годы с подачи США стали играть в очень опасную игру по размыванию высшего суверенного представительства: Венесуэла, Белоруссия. Почему Россия не может аналогичную ситуацию создать вокруг Украины. Они могут представить, что часть Украины представляет всю Украину. И самый последний элемент, если все провалится, и будут продолжаться поставки вооружений и развитие военной инфраструктуры на Украине, Россия может пойти на нестандартные меры: объявление блокады вокруг береговой линии и недопуск гражданских и военных кораблей, закрытие воздушного пространства над Украиной. США это делают – почему Россия не может. И последний вариант, который они могут применить, – широко используемая США и Израилем практика превентивных ударов по военным складам. Я не вижу, зачем им идти в наступление, когда в их руках есть еще так много инструментов, чтобы повысить градус», – резюмировал Чалый.