Впавшие в русофобию болгарские политики превращают страну в ядерный могильник

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Для Болгарии, как и для всей Европы, главная головная боль – энергетический кризис. Нехватка энергоресурсов, спровоцированная антироссийскими санкциями, вызвала небывалый скачок цен на все товары, включая коммунальные услуги, остановку многих предприятий, инфляцию.

В конечном итоге, рост безработицы и тотальное обнищание населения – вот тот губительный путь, на который встала Европа.

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Отказ от поставок российских энергоносителей каждая страна ЕС пытается компенсировать на свой лад. Болгарам удалось пусть и не в полном объеме, но решить свою проблему с газом, перекупая его у турок и греков.

В Турцию газ поступает из России, но Болгарии придется платить за него существенно больше, чем прежде. Об этой парадоксальной ситуации, смахивающей на откровенный идиотизм, наше издание уже сообщало. Но, как говорится, не газом единым живет экономика страны…

Как признают сами болгары:

«Болгария сократила свою зависимость от российского газа, но не от российской нефти и российского ядерного топлива. Для работы АЭС «Козлодуй», дающей более трети национального производства электроэнергии, свежее ядерное топливо поступало из России, а кассеты с отработавшим топливом возвращались туда же».

Атомная электростанция «Козлодуй» была построена в далеком 1974 году, естественно, при помощи Советского Союза. АЭС имела изначально шесть блоков, четыре из которых были закрыты по требованию Евросоюза еще в 2002 – 2006 годах. Сегодня работают лишь два блока – пятый и шестой. Даже в таком «усеченном» варианте значение этой АЭС для Болгарии трудно переоценить. АЭС «Козлодуй» покрывает 45% потребности страны в электроэнергии.

Болгария, следуя в фарватере санкционной политики ЕС, выполняя все команды из Брюсселя, отказалась от поставок ядерного топлива из РФ. Альтернативные предложения поступили от Вестингауз электрик Швеция АВ (дочерней структуры американской компании Вестингауз Электрик) и французской фирмы Фраматом.

Не стану утомлять читателей подробностями переговоров болгарского руководства с западными партнёрами, запросившими за свои услуги баснословные деньги, исчисляемые миллиардами долларов. Проблем было предостаточно. Остановлюсь на главном.

Ни американцы под шведским флагом, ни французы не станут забирать и перерабатывать ядерные отходы. Для такой небольшой страны, как Болгария, эта проблема может стать причиной настоящей техногенной катастрофы.

С тех пор, как начались военные действия на Украине, Болгария не смогла вывезти ни одной кассеты отработанного ядерного топлива в Россию. Об этом стало известно из ответа министра энергетики. Кассеты хранятся на площадке АЭС «Козлодуй». И если не найдут способ их транспортировки, предназначенное для этой цели хранилище будет заполнено до 2031 года.

Что делать с накопившимися отходами, в Болгарии никто не понимает.

«Будет ли оно американским, будет ли французским, оно не может быть переработано в России», прокомментировал ситуацию Сергей Цочев, председатель государственного предприятия «Радиоактивные отходы» и бывший глава Агентства по ядерному регулированию.

Национальное хранилище радиоактивных отходов на площадке «Радиана», расположенной в двухкилометровой зоне с контролируемым доступом АЭС, не предназначено (!) для такого типа отходов. Добавлю: площадка эта расположена всего в 200 километрах от столицы Болгарии – Софии.

На фоне всего сказанного абсолютным безумием выглядит прозвучавшее заявление партии ГЕРБ, имеющей в нынешнем парламенте Болгарии большинство.

«ГЕРБ внес проект решения Народного собрания, которым поручили министру заключить межправительственное соглашение с Соединенными Штатами о строительстве седьмого блока АЭС «Козлодуй» и начать деятельность по лицензированию площадки для восьмого блока».

Отмечается, что проект будет рассмотрен в парламентском комитете по энергетике уже на следующей неделе и выражается надежда, что он будет принят на пленарном заседании.

Представитель ГЕРБА, Делян Добрев добавил:

«Уже пора принять решение по существу о строительстве этого седьмого реактора, который обеспечит энергетическое будущее Болгарии, даст безопасность государству, обеспечит будущие инвестиции в нашу страну».

ГЕРБ должен внести еще один проект постановления о новых реакторах на АЭС «Козлодуй». Речь идет о седьмом и восьмом реакторах, заявил лидер ГЕРБа Бойко Борисов.

Заявления представителей ГЕРБА звучат очень «духоподъемно». На практике это означает только одно – площадка АЭС «Козлодуй» будет заполнена радиоактивными отходами значительно ранее, нежели в 2031 году. Болгары могут оказаться перед угрозой радиоактивного заражения своей территории в самое ближайшее время.

Эта проблема стоит не только перед Болгарией. Около 300 тысяч тонн высокорадиоактивных отходов, в основном отработанного ядерного топлива, «временно» хранятся по всему миру.

В то время как, например, Финляндия ждет лицензии на эксплуатацию своего геологического хранилища в Европе, другие ядерные страны, включая Болгарию, вообще отсутствуют в этом процессе. Словения и Хорватия, которые совместно эксплуатируют мощности АЭС «Кршко», надеются на межнациональные решения.

Болгария тем временем ищет всё новых поставщиков ядерного топлива и убаюкивает население громкими заявлениями о грядущем «рассвете и благополучии»…

Не знаю, какую сумму получит Борисов и его приспешники от своих американских друзей за продвижение этой безумной авантюры, но именно в это количество денежных знаков он оценил жизни своих соотечественников и судьбу своей родной страны.