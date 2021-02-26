Вперед в СССР. Донбасс предлагает рецепт русского экономического чуда

26.02.2021, Москва, Олег Кравцов

Есть все предпосылки для того, чтобы российская экономика росла на 7 – 8 процентов в год.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем телеграм-канале заявил руководитель центрального исполкома ОД «Донецкая республика» Алексей Муратов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Говоря о Большой России, следует понимать, что постсоветским странам, объединённым в составе нового, великого государства, архинеобходимо усиление внутренних предпосылок для экономического роста. Давайте обратим внимание на то, что доля импортных товаров на потребительских и производственных рынках всех стран постсоветского пространства (в том числе, и России) достигает 50-80 процентов. Мы втянуты в ловушки неэквивалентного экономического обмена. В Советском Союзе всё было совсем иначе», – пишет Муратов.

Он предлагает воспользоваться опытом советского Госсплана, под руководством которого были успешно реализованы масштабные программы индустриализации СССР. Также говорит, что распад Союза стал катастрофой для экономики постсоветского пространства.

«Вследствие примитивизации экономики мы потеряли возможность организации сложных видов деятельности и производств. Приватизация привела к разрушению отраслевой науки, конструкторских бюро. В развитие производства не вкладывалось ни гроша. В результате – мы имеем то, что имеем. В России исключение составляет госсектор , который производит военную, космическую, авиационную технику и атомную энергию», – считает автор.

Он полагает, что эту ситуацию можно в корне изменить, создав Большую Россию.

«Составляя общие стратегии развития, можно найти дополнительные резервы внутри каждого государства. Вместе мы сможем изготавливать более сложную и качественную продукцию. Безусловно, у нас есть возможность проанализировать и выбрать лучшие практики кооперационного сотрудничества государств. И этой возможностью нужно воспользоваться. К примеру, между развитыми странами осуществляется торговля не готовой продукцией, а комплектующими. А вместе они производят готовый продукт», – подчеркнул донецкий общественник.

Он говорит, что российскую экономику вполне реально вывести на опережающий рост.

«Не на 1-2 процента, как мы слышим прогнозы денежных властей, а на 7-8 процентов. Ведь на постсоветском пространстве и в Российской Федерации, в частности, есть необходимые производственные мощности, качественные трудовые ресурсы и научно-технический потенциал. Однако, стоит помнить, что для русского «экономического чуда» нужно убрать «сказочников» – либеральных чиновников, которые, вешая народу лапшу на уши, гробят и грабят экономику России», – резюмировал Муратов.