Врагам на потеху: Как Корнилов получает паспорт РФ

15.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Политолог Владимир Корнилов, который ранее считался одним из наиболее пророссийских экспертов на Украине, рассказал, что до сих пор не получил гражданства РФ.

Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас нахожусь в процессе получения российского гражданства. Мой кейс часто используют всевозможные вражеские голоса с тем, чтобы опорочить Россию, и «Радио Свобода» недавно говорило, что Корнилов бьется с получением гражданства и ничего у него не получается.

Сразу хочу сказать – все у меня получается. Полтора года назад я приехал на территорию России из Нидерландов. Сначала получил патент, иначе я бы не смог работать в государственном информационном агентстве, затем подал на РВП (Разрешение на временно проживание – прим. ред.) в положенные сроки, получил РВП, сейчас должен выждать минимум полгода, чтобы подать на вид на жительство, дальше минимум через полгода можно получить вид на жительство, чтобы потом подавать на гражданство.

Уж по какой процедуре – не знаю, потому что то, что называют «упрощенной процедурой» – боюсь, более усложненная процедура, на самом деле», – сказал эксперт.

Корнилов сравнил процедуру получения вида на жительство и гражданства в Нидерландах и в России.

«Четыре года был со своей семьей в Нидерландах, работал там. Чтобы вы понимали, за четыре года я, гражданин Украины, не знающий голландского языка, не имеющий никакого отношения к Голландии, посетил Миграционную службу три раза. Сначала приехали с семьей и подали соответствующие документы, прошли медкомиссию, сдали дактилоскопию, и через пару недель получили резидентские карточки на два года, а через два года подали повторно документы без всяких процедур, и уже по почте нам пришли резидентские карточки на пять лет.

Чтобы вы понимали, за полтора года пребывания в Москве, я более 20 раз со своей семьей посетил «родные» стены в Сахарово (ФМС – прим. ред.). И это я только в середине процесса, если не в начале. Вот вам вопрос о процедурах. Все по закону, проблем с точки зрения того, что у меня что-то не получается, нет. Езжу, подаю, хожу на регистрации и перерегистрации, раз в три месяца должен проходить процедуру с семьей, пропиской и так далее. И все вроде получается, но просто закон так устроен», – рассказал Корнилов.

По его словам, бюрократия служит благодатной почвой для процветания нелегального бизнеса по заключению фиктивных браков и регистрации с целью упрощения получения РВП и гражданства.

«Пошли к юристу спросить, как попасть в квоту РВП. Он смеется и говорит: «Ну, вы же знаете, как это работает, но самый безболезненный способ – фиктивный брак». Я с женой сижу перед ним и спрашиваю: «Вы предлагаете нам развестись?», а он говорит: «А почему нет?». Зайдите на сайты и посмотрите, сколько предложений по оформлению фиктивного брака, и за какие деньги облегчение получения российского гражданства. Вот вам фиктивная регистрация за такие-то деньги, вот вам фиктивный брак, но за такие-то деньги. На все есть расценки. Только объяснить человеку, как попасть в квоту РВП, – не может никто, в том числе специалисты в этой области», – заключил Корнилов.

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» опубликовал интервью с главой «Союза политэмигрантов Украины» Ларисой Шеслер, в котором она заявила о том, что в прошлом году всего лишь около 80 тысяч граждан Украины получили российское гражданство, в то время, как после войны в Донбассе миллионы людей оказались в России, и очень многие из них хотят стать гражданами РФ.