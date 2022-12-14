Враги жалуются на Суровикина, Стрелков ругает

С назначением командующим спецоперацией на Украине Сергея Суровикина тактика использования российских войск изменилась. Наиболее ярко это видно на артемовском (бахмутском) направлении.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Сырского, наиболее тяжелая ситуация для ВСУ сейчас именно в районе Артемовска.

«На восточном фронте ситуация очень напряженная, противник ежедневно атакует наши подразделения, он сосредоточил на этом направлении большую часть своих боеспособных войск. Главный удар, нанося на направлении Бахмут-Покровск. Вообще, бахмутское направление всегда было таким особенным, враг эту цель прорвать оборону наших войск поставил еще несколько месяцев назад…

Если раньше наступление велось, в основном, батальонными или ротными тактическими группами, как правило на технике, то сейчас он перешел к тактике действий штурмовых отрядов, которые действуют, в основном, в пешем порядке, а боевые машины пехоты, бронетранспортеры используются для подвоза пехоты к переднему краю…

Действуют в основном после мощной огневой подготовки, артиллерийской подготовки. Тактика, мы наблюдаем, что поменялась с назначением Суровикина», – заявил Сырский.