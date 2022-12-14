Враги жалуются на Суровикина, Стрелков ругает

14.12.2022  15:41 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1758
 
Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация


С назначением командующим спецоперацией на Украине Сергея Суровикина тактика использования российских войск изменилась. Наиболее ярко это видно на артемовском (бахмутском) направлении.

Об этом в эфире телеканала 1+1 заявил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

С назначением командующим спецоперацией на Украине Сергея Суровикина тактика использования российских войск изменилась. Наиболее...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


По словам Сырского, наиболее тяжелая ситуация для ВСУ сейчас именно в районе Артемовска.

«На восточном фронте ситуация очень напряженная, противник ежедневно атакует наши подразделения, он сосредоточил на этом направлении большую часть своих боеспособных войск. Главный удар, нанося на направлении Бахмут-Покровск. Вообще, бахмутское направление всегда было таким особенным, враг эту цель прорвать оборону наших войск поставил еще несколько месяцев назад…

Если раньше наступление велось, в основном, батальонными или ротными тактическими группами, как правило на технике, то сейчас он перешел к тактике действий штурмовых отрядов, которые действуют, в основном, в пешем порядке, а боевые машины пехоты, бронетранспортеры используются для подвоза пехоты к переднему краю…

Действуют в основном после мощной огневой подготовки, артиллерийской подготовки. Тактика, мы наблюдаем, что поменялась с назначением Суровикина», – заявил Сырский.

А вот вернувшийся с фронта экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков традиционно настроен скептически.

«Обе стороны несут чувствительные потери. Противник осуществляет замену потрепанных частей на резервные и свои позиции оставлять не собирается. Ситуация на фронте в целом остается без изменений… Подход командования ВС РФ к проведению операций при общем командовании генерала Суровикина – не изменился нисколько – продолжаются бесперспективные атаки тактического уровня в лоб на укрепленные позиции ВСУ, в основном – силами подразделений ВС ЛДНР и ЧВК. Стратегическая инициатива полностью отдана в руки ВСУ, однако противник не спешит ею воспользоваться по причинам, мне не известным», – комментирует Стрелков.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Декабрь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть