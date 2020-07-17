«Вражеский символ»: в Луганске переименовали университет имени Тараса Шевченко

17.07.2020, Луганск, Сергей Вредников

Совет министров ЛНР принял решение переименовать «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко», убрав упоминание украинского поэта.

Об этом сообщили на официальном сайте правительства республики, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности, в принятом распоряжении предлагается переименовать два ВУЗа – «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» в «Луганский государственный педагогический университет», а «Донбасский государственный технический университет» в «Донбасский государственный технический институт».

«1. Переименовать:

1.1. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Луганской Народной Республики «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» (ОРГН ЕГРЮЛ 61113681), расположенное по адресу: 91011, Луганская Народная Республика, город Луганск, Ленинский район, улица Оборонная, дом 2, в Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образорвания Луганской Народной Республики «Луганский государственный педагогический университет».

1.2. Государственное образовательное учреждение высшего профессиональго образования Луганской Народной Республики «Донбасский государтвенный технический университет» (ОГРН ЕГРЮЛ 60101500), расположенное по адресу: 94204, Луганская Народная Республика, город Алчевск, проспект Ленина, дом 16, в Государственное образовательное учреждение высшего профессиональго образования Луганской Народной Республики «Донбасский государственный технический институт», – говорится в документе.

Решение прокомментировал председатель ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов. По его мнению, памятники Тарасу Шевченко по всей стране являются свидетельством насильственной украинизации населения.

«Памятники Тарасу Шевченко были понатыканы по всей Малороссии и Новороссии с единственной целью – украинизировать этот русский край. Внушить людям украинскую идентичность.

Показательно, что при Царе в центре Киева можно было установить Шевченко совершенно свободно. В начале ХХ века городская дума рассматривала все пожелания, в том числе и проекты памятнику автору «Кобзаря».

В те времена для сооружения памятников требовалось желание жителей, которые сами собирали средства. Однако киевляне быстро поставили памятник Царю Александру II Освободителю, а потом памятник Княгине Ольге. А вот на памятник Тарасу средств так и не собрали. Не нашлось нужного количества желающих.

Культ Шевченко навязывался против воли людей. Памятник в Киеве, например, поставили в 1939 году. Решением власти, а не жителей. Из русской Малой Руси и Новороссии усиленно лепили «украинскую республику». А из посредственного художника и никакого поэта лепили «пророка нации».

Памятниками «кобзарю» и «университетами имени Шевченко» метили территорию. Как собака метит столбы. Точно так же навязывали мову и стихи того же Шевченко в школах. Иначе кто бы его учил добровольно!

Результат налицо – сегодня те, кто вырос на идеологии украинства, приходят убивать нас, тех, кто сохранил русскую идентичность. И на своих плакатах убийцы рисуют кого? Того же Тарасика, в каске и с автоматом. Только не помог им Тарасик. Донбасс отбился.

А вот остальная Юго-Западная Русь находится в мороке, под властью мерзавцев, которые не скрывают своего желания уничтожить, выдавить русский язык и русских с Русской Земли.

Тарас Шевченко, фактически – их знамя. Нужно нам вражеское знамя над Луганском? Нет! Именно этим продиктовано желание луганчан избавиться от этого символа», – сообщил он «ПолитНавигатору».

Однако Алексей Селиванов подчеркнул, что сам украинский писатель в Донбассе не запрещён, и любой желающий может ознакомиться с его творчеством. Однако за переименованием университета последует демонтаж памятника Тарасу Шевченко.

«Тарасик не запрещен, кто хочет, может читать его произведения. Но в качестве знамени он не нужен. С педагогического университета, нашими усилиями это знамя уже снято. Теперь дело за памятником. Это ведь символ. Архитектурная доминанта центральной площади Луганска. Пока он стоит, дети могут думать, что Шевченко – это что-то хорошее. Что это какой-то пример, раз ему поставили памятник.

На самом деле – все ровно наоборот. Памятник Тарасику – символ украинской оккупации. Символ господства идеологии украинского нацизма. Нам нужны другие символы. Символы созидания, символы собирания Земель Русских.

Нам нужно увековечить в Луганске Императрицу Екатерину Великую, которая основала город. Фигуру всероссийского, мирового масштаба! Создательницу Новороссии! Тем более, осенью республика отмечает 225 лет со дня основания города-героя Луганска.

Крайне уместно будет не только назвать университет в честь Екатерины Великой, но и воздвигнуть ей памятник на центральной площади Луганска! «Я имею честь быть русской, я этим горжусь, я буду защищать Мою Родину и языком, и пером, и мечом — пока у Меня хватит жизни» – эти слова Екатерины Великой может смело повторить любой из защитников Луганска.

И эти слова нужно начертать на подножии её памятника, установленного в Луганске!» – добавил общественник.