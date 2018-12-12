12.12.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Общество, Политика, Права человека, Пропаганда, Россия, Сюжет дня, Украина
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«Вредный мужик» Бабченко обьявил о намерении «повозить» Россию «мордой по столу».

Вдохновленный успешно выигранными исками против РФ, поданными Алексеем Навальным и участницами коллектива “Пусси райот”, бежавший на Украину российский пропагандист Аркадий Бабченко также подал иск в ЕСПЧ против России, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом Бабченко сообщил на своей странице в Faceboоk.

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Он без лишней скромности отметил, что сегодняшней главной новостью немецкого издания Bild были заголовки о российском президенте Владимире Путине и российском журналисте Аркадие Бабченко.

“Ну, что. Начинаем новый сериал “Аркадий Бабченко против Российской Федерации”. Я подписал иск в ЕСПЧ. Моим адвокатом станет Бен Эммерсон – адвокат Марины Литвиненко, вдовы Александра Литвиненко”, – написал Бабченко на своей странице в Faceboоk.

“Иск не только о попытке убийства. Там на четырнадцати листах мелким шрифтом про всё. И про травлю. И про уголовные дела. И про “Семнадцать друзей хунты”. И про слежку. И про Милонова, Первый канал, петицию о лишении гражданства, Лайф, Царьград, список национал-предателей, убийство моих коллег и друзей, запрет на профессию, удушение свободы слова, избиение оппозиционеров, Марину Юденич, Машу Захарову, НТВ, НОД – всех, всех, всех”, – написал он.

Бабченко добавил, что будут и фотографии, и видео, и доносы.

“Я мужик вредный. Все эти годы я все складывал в отдельную папочку. Ну, вот, пришло время эту папочку открыть”, – отметил Бабченко.

Пропагандист добавил, что пока не определена сумма иска, но он предупреждает, что сумма будет нормальная, ведь ему есть на что тратить деньги.

Бабченко добавил, что теперь настала его очередь “возить их мордой по столу”, имея в виду власти РФ.

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