«Время на стороне Путина и терпеливых русских» – американский эксперт обещает Украине тяжелейший 2024 год

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Почти два года войны Запада и Украины против России показали, что РФ способна выдерживать продолжительное напряжение, в то время как у бандеровцев дела всё хуже.

Об этом в эфире интернет-канала «UkrLife» заявил экс-спецсоветник командующего армией США в Европе Марк Войджер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Сейчас ситуация выглядит как позиционная война с обеих сторон. Но время играет в пользу Путина и кремлёвского режима, потому что ресурсы у них огромные, им видимо уже не приходится так – силой мобилизовывать людей, как это было в прошлом году. Они используют наёмников, контрактников. В каком-то смысле, [СВО] это для них работа. Считалось, что возникнет социальное напряжение, что получится надавить на Кремль, чтобы они отступили. Но видимо, это социальное давление ослабло», – сказал Войджер.

Он подчеркнул, что тем временем из-за нищеты и непрекращающейся могилизации социальное давление растёт в украинском обществе.

«К сожалению, в вашем обществе существует этот риск, это давление из-за того, что военкоматы постоянно набирают людей. Добровольцы… я бы не сказал, что заканчиваются, но их меньше, чем раньше, когда угроза была прямой. Поэтому период сложный, и следующий год тоже будет сложным», – добавил американский эксперт.