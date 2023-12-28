…чего и следовало ожидать — Приморский суд Одессы закрыл дело об убийстве, совершенном нацистом Сергеем Стерненко.

Как сказано в решении, обвинение не смогло доказать вину обвиняемого, да и умысла на умышленное убийство у него не было.

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«И не могло быть, потому что я защищал свою жизнь во время уже третьего заказного нападения в 2018 году в Одессе. Это был очень трудный путь — доказать, что ты имел право защищаться, когда против этого давила российская агентура, Аваков и еще много существ вроде Кивы, Шуфрича, Дубинского и т. д.», — заявил нацист.

Стерненко — хрестоматийный пример украинского патриота, филигранно дополнивший свой бэкраунд из уголовных дел убийством.

Напомню, что он начинал свой «светлый путь» в Одессе, куда приехал из села Садовое под Белгород-Днестровским. На волне «майдана» возглавил местный «Правый сектор». Был одним из участников массового убийства людей 2 мая 2014 в Доме профсоюзов. Неоднократно заявлял, что погибшие там — «не люди» (сейчас это политика государства).

Издевался над выжившими 2 мая куликовцами, которые вместо помощи получили тюремные сроки. Участвовал в люстрациях путем погружения неугодных в мусорные баки, а также добивался увольнения с работы учителей вузов за преподавание на русском языке когда это еще не было мейнстримом. Каждую священную для одесситов дату, будь то День освобождения города он немецко-фашистским захватчиков или 9 Мая, превращал в побоище, провоцируя и не гнушаясь издеваться над детьми и стариками.

А в 2018 году Стерненко зарезал на улице прохожего Ивана Кузнецова — ему показалось, что тот хочет на него напасть. Причем, он выступал на процессе жертвой, а судили покойного! И только небольшой отрезок времени за пять лет судебных тяжб Генеральная прокуратура рассматривала убитого Кузнецова не подозреваемым, а жертвой.

И даже представленная в суде экспертиза доказывала, что в рамках самообороны нелогично было бежать за уже раненым «нападавшим» почти сто метров, догнать его и только потом мастерски пырнуть в сердце собственным ножом!..

Однако с началом СВО риторика государственного обвинения изменилась, да и Стерненко, в отличие от нищих и не патриотичных родственников убитого, защищала целая армия адвокатов. В итоге — невиновен…

К слову, убийца не намерен останавливаться.

«Я уверен, до заказчика этих нападений дойдет наказание. Но это будет уже совсем другая история. Обязательно будет», — заявил он и продолжил грести миллионы донатов на помощь ВСУ, которую в самих ВСУ мало кто видел.

Поэтому не исключено, что «история» коснется уже самого нациста, которого и приговорят свои.