Врио главы ДНР назначен один из первых донецких ополченцев

31.08.2018, Донецк, Владимир Гладков

В связи с гибелью главы ДНР Александра Захарченко на экстренном заседании приняли решение назначить исполняющим обязанности руководителя государства заместителя председателя Совета министров Республики Дмитрия Трапезникова.

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Об этом в на своём Телеграм-канале сообщил депутат Народного Совета ДНР Вячеслав Бердичевский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Отметим, что Дмитрий Трапезников, выпускник Донецкой государственной академии строительства и архитектуры, в феврале 2014 года уволился с поста генерального директора украинского Торгового дома «Укоопвнешторг» и вернулся в Донецк, чтобы вступить в ополчение.

В сентябре 2014 года Трапезников был назначен главой временной администрации Тельмановского района ДНР. С декабря 2014 года и по настоящее время занимал различные руководящие посты в Администрации главы Республики. В апреле 2016 года также был назначен и.о. заместителя Председателя Совета Министров ДНР.

«Имеет ряд наград, грамот и благодарностей, полученных как до начала боевых действий в Донбассе, так и на государственной службе в Донецкой Народной Республике. В 2016 году, а после и в 2017 году за особые выдающиеся заслуги перед Донецкой Народной Республикой и ее народом в деле государственного строительства, проявленные мужество и отвагу, был награжден одной из высших наград ДНР – Орденом Республики», – сообщает сайт совмина ДНР.