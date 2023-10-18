Все еще впереди. Россия обрушит на Украину сотни дронов и ракет – киевский эксперт

Анатолий Лапин.  
18.10.2023 15:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Впереди у Украины колоссальные проблемы как с финансами, так и с военным обеспечением и энергетикой. Россия накапливает ресурсы, чтобы обрушить на страну сотни беспилотников и ракет.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Впереди у Украины колоссальные проблемы как с финансами, так и с военным обеспечением и...

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«Ясно, что у нас впереди колоссальные финансовые трудности, ясно, что у нас будут проблемы у ВСУ в обеспечении. Далеко ходить не надо, поскольку и четверти от обещанного миллиона крупнокалиберных снарядов мы не получили. Судя по всему, эти поставки расти не будут», – сказал эксперт.

«Энергетика. Оошибся тут с прогнозом, думал, что в октябре начнут, но, видимо, сделали выводы из прошлогоднего ракетного наступления на украинскую энергетику и решили подождать. Очевидно, накапливают запасы ракет, беспилотников.

Стоит ожидать, что их будет десятки, если не сотни одновременно. Будут принуждать к миру на условиях России, ввергая страну в энергетическую, финансовую катастрофу», – заявил Золотарев.

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