«Все идет к силовому сценарию» – прогнозы по Донбассу все тревожнее

01.12.2020, Москва, Владимир Гладков

Непрекращающееся стягивание войск на Донбасс, отсутствие какого-либо прогресса на переговорах, а также специфическая экономическая и политическая ситуация на Украине позволяет предполагать, что внутри украинских властей рассматривается силовой сценарий.

К такому мнению пришли эксперты в эфире телеканала «Россия 1», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«В самом ОБСЕ фиксируют, каждый день это, сегодня каждый день на станцию в Дружковке, это огромная станция, коллеги из Донецка не дадут соврать, на которой каждый день выгружаются танки, выгружается тяжелая артиллерия, РСЗО и так далее, и тому подобное. Это не просто ротация, это дополнительно привезенное вооружение, которое доставляется на Донбасс, которое доставляется в зону соприкосновения, там, где оно может быть использовано», – рассказал спецпредставитель ЛНР на переговорах в Минске по Донбассу Родион Мирошник.

«Ваш президент, каждый день размахивает флагом, говоря, что у нас столько-то дней перемирия. Нет господа, это не перемирие, это режим прекращения огня, который был в рамках Минских соглашений в условиях для достижения политического урегулирования. По политическому урегулированию ваша сторона не сделала ничего, от слова совсем», – добавил Мирошник, обращаясь к украинским оппонентам.

В свою очередь, донецкий социолог Евгений Копатько отметил, что не стоит ожидать от украинского общества сопротивления в случае принятия властью агрессивных шагов.

«Мы видим, что перемирие – это отложенное действие и последствия после них могут быть еще более тяжелые. Потому что есть такое понятие притупление страха. Вот то, что сейчас душат психологическим коронавирусом, экономическими последствиями, у человека притупляется страх и страх к опасности. Такое отупление социальное.

Почему украинцы такие относительно благостно настроенные? Да потому что у человека горизонт планирования очень короткий, ожидания очень малые, люди довольствуются малым. Вот такая реальность этой жизни. Конечно, на этом фоне украинская власть может себе что-то позволить», – сказал Копатько.

Экс-депутат Верховной рады от Компартии Спиридон Килинкаров согласился со спикерами касательно вероятности силового сценария на Донбассе.

«Я не был бы столь категоричен, чтобы утверждать, что невозможна активизация боевых действий на Донбассе. В Украине складывается такая экономическая и политическая ситуация, что есть искушение внутри государственной власти снивелировать всё это активизацией боевых действий. Консенсуса по Донбассу нет, мирным путем урегулировать – многие об этом говорят, но даже внутри украинской власти консенсуса по данному вопросу нет. То есть одни считают, что надо политико-дипломатическим путем, другие считают, что это надо осуществить исключительно, военным путем», – отметил экс-депутат.

Он напомнил, что 9 декабря наступает год со дня Парижского саммита.

«Это, как у Зеленского – дедлайн до 9 декабря. Если до 9 декабря не будет сдвигов в отношении реализации Минских договоренностей, у нас есть план «Б». А какой это план «Б», кто-нибудь знает? Никто не знает про план «Б». Там, в СНБО нам рассказывали, что есть пять планов, но что это за планы, и есть ли там внутри всего военный план решения, этого вопроса, я не знаю. И вы не знаете, и общество не знает, но 9 число через девять дней, и никаких договоренностей о встречах или хотя бы консультациях», – добавил Килинкаров.