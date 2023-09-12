«Все на соплях»: в Киеве жалуются на нулевые перспективы украинского ВПК

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Украинской ВПК полностью разрушен – на предприятиях царит бардак, а последние специалисты разбегаются кто куда.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Любые перспективы в разработке оружия нулевые, люди бегут [из сферы ВПК]. Радикальные изменения в сфере государственного ВПК произойдут после того, как будет радикально изменено государство. Придётся немножко подождать, потому что я сомневаюсь, что при нынешнем бардаке можно что-то изменить. Всё на соплях, энтузиазме, и бардак полный», – сказал Романенко.

При этом он подчеркнул, что и образованных специалистов на Украине не осталось.

«После войны Украина будет брать редких специалистов за границей, платить баснословные зарплаты, чтобы привлечь их сюда. Иначе она будет сидеть без специалистов, сосать лапу, и не только лапу», – добавил политолог.