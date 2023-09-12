«Все на соплях»: в Киеве жалуются на нулевые перспективы украинского ВПК

Вадим Москаленко.  
12.09.2023 08:38
  (Мск) , Киев
Просмотров: 258
 
Вооруженные силы, Дзен, Украина, Экономика


Украинской ВПК полностью разрушен – на предприятиях царит бардак, а последние специалисты разбегаются кто куда.

Об этом в эфире своего интернет-канала заявил киевский политолог Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинской ВПК полностью разрушен – на предприятиях царит бардак, а последние специалисты разбегаются кто...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


«Любые перспективы в разработке оружия нулевые, люди бегут [из сферы ВПК]. Радикальные изменения в сфере государственного ВПК произойдут после того, как будет радикально изменено государство. Придётся немножко подождать, потому что я сомневаюсь, что при нынешнем бардаке можно что-то изменить. Всё на соплях, энтузиазме, и бардак полный», – сказал Романенко.

При этом он подчеркнул, что и образованных специалистов на Украине не осталось.

«После войны Украина будет брать редких специалистов за границей, платить баснословные зарплаты, чтобы привлечь их сюда. Иначе она будет сидеть без специалистов, сосать лапу, и не только лапу», – добавил политолог.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Сентябрь 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть