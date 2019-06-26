26.06.2019, Киев, Владимир Гладков
 
История, Общество, Политика, Россия, Украина
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Все реформы Петра Первого сделаны украинцами – историк Брехуненко

Первый Всероссийский император Пётр I якобы был обычным «москальским» князем, а все реформы проводились украинцами и немцами.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил доктор исторических наук, заведующий отделом актов археографии Института украинской археографии и источниковедения им. М.С. Грушевского НАН Украины Виктор Брехуненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все реформы Петра I – это калька с голландского образца. Этот «великий гений» не знал, где брать эти образцы для реформирования. И это делалось украинскими руками и украинскими интеллектуальными усилиями, и немцами, которых Пётр I массово привлекал к этому всему», – уверяет он.

В качестве подтверждения «малозначимости» Петра I на политической арене того времени, Виктор Брехуненко рассказал, как дочь первого императора не вышла за муж за французского короля.

«А как трактовали этого «гения» в Европе того времени – очень хорошо видно на брачных стратегиях. Когда Пётр I захотел свою дочь Лизу выдать за Людовика XVII, ему в Париже аккуратно развернули оглобли, и её выдали за польского Станислава Лещинского, которого надо было ещё сделать королём. Вот как трактовали Петра I и Россию. Его трактовали, как и предыдущих московских князей. В Европе того времени никто не видел какого-то гения, и никаких аллюзий с кочевыми империями и вселенскими проектами никто не проводил», – поделился «сведениями» одиозный историк.

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