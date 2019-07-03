Все рушится, кругом зрада – в партии Порошенко паника

03.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Новая киевская власть и «пятая колонна» нивелируют достижения своих предшественников и помогают «агрессору».

Об этом в ходе пленарного заседания Верховной рады заявил глава фракции «БПП» Артур Герасимов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинская армия терпит удары в спину внутри страны. Мы восстановили армию, чтобы её снова разрушить? На прошлой неделе прошли политические обыски в министерстве обороны и «Волонтёрском десанте», который с 2014 года поломал десятки коррупционных схем. Сорваны поставки в армию зимней формы, бронежилетов и касок. И это в то время, когда враг ни на день не прекращает обстрелы наших позиций.

Более того, Путин теперь обосновывает пиратский захват украинских моряков словами начальника украинского Генштаба, где тот назвал провокацией проход наших кораблей из украинской Одессы в украинский Мариуполь. Уже пошёл пятый день, а опровержения от новой власти нет до сих пор», – отметил Герасимов.

Он подчеркнут, что Украину также сильно подставили и международные партнёры, восстанавливающие сотрудничество с Москвой вопреки интересам Киева.

«Украина пропустила серьёзный удар на международной арене – ПАСЕ вернула российскую делегацию без выполнения Москвой резолюции о возвращении Крыма и Донбасса. Это опасный прецедент, который может стать началом отмены всех международных санкций против России. Также, впервые за пять лет, мировые лидеры не провели консультации с президентом Украины перед и после переговоров с Путиным на саммите G20. Разрушается главный принцип нашей международной политики – ничего об Украине без Украины.

Фактически, всего за 2 месяца мы снова превращаемся в объект международного торга, когда судьба Украины решается за её спиной», – возмутился нардеп.

По его мнению, на Украине начала активно работать пророссийские силы.

«Реванш происходит и внутри страны. Пятая колонна атакует фундамент украинской государственности, построенный нами за последние пять лет – армию, язык, автокефальную украинскую церковь, декоммунизацию, люстрацию, энергетическую независимость и прочие достижения», – резюмировал Герасимов.