Все три буровые вышки «Черноморнефтегаза» прекратили работу после удара ВСУ

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Новости Украины

На буровых вышках «Черноморнефтегаза» во время удара находились в общей сложности 109 человек, 21 уже эвакуирован.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Газ подается в штатном режиме, – заверил он. – Мало того, у нас по поручению президента проложена труба с материка, которая при максимальной нагрузке может прокачивать до 4 миллионов кубометров топлива. Поэтому даже если в аварийном режиме мы приостановим откачку газа, будет подача с материка. Рисков никаких с точки зрения снабжения нет. Сейчас задача спасти людей. Сделать все, чтобы люди не пострадали, все остальное восстановится».

По словам главы Крыма, даже с учетом новых поставок вооружения на Украину угрозы инфраструктуре полуострова нет. Буровые установки находятся далеко за территорией Крымского полуострова в Черном море, поэтому оказались уязвимы.

«Территория полуострова вся прикрыта. И мы с коллегами из Министерства обороны и Южного военного округа на связи, общались, в том числе, по Крымскому мосту – средств [защиты] достаточно, – отметил Аксенов. – Понятно, что могут пытаться делать диверсии, но то, что касается воздуха, полуостров полностью прикрыт. Здесь никому ничего не угрожает».

Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди сообщила, что повреждения получили три буровых платформы. Добыча на них временно приостановлена.

«Если бы на платформах «Черноморнефтегаза» не сбросили вовремя газ, украинский удар вызвал бы взрыв газохранилища, который бы затронул Одессу», – подчеркнула Ковитиди в комментарии РИА Новости.

Что касается пострадавших, двое в результате удара по платформам получили сильные ожоги, один – тяжелое осколочное ранение.