Все зашло слишком далеко. Войну остановить все сложней – Бондаренко

Вадим Москаленко.  
13.04.2025 15:27
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Общество, Россия, Украина


Чем дольше будет длиться война между Россией и Украиной, тем больше будет появляться противников её прекращения. 

Об этом в своём блоге заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Чем дольше будет длиться война между Россией и Украиной, тем больше будет появляться противников...

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Эксперт отмечает, что Украину использовали как наживку для России, но теперь все зашло слишком далеко.

«Создана своя индустрия вокруг войны. Создана серьезная партия войны, как глобально в мире, так и на Украине, так и в России.

Есть серьезный бизнес на войне. И это не только проблема производства оружия или же торговли оружием. Это и большое количество людей, я могу говорить вот по Украине, это вот те же, например, люди, которые работают ТЦК, в ВЛК и так далее. То есть люди, которые сегодня работают именно на обеспечение войны», – сказал Бондаренко.

По его словам, есть проблема вдов и сирот, которые жаждут мести.

«Чем дольше длится война, тем больше это прослойка населения. И они не воспринимают тему остановки войны. Война должна длиться, пока не будут отомщены их родственники. Есть проблемы, которые связаны с солдатами на фронте, которые уже втянулись в эту войну есть значительная часть, и они не понимают, чем они будут заниматься на гражданке.

Многие благодаря войне сделали себе карьеру, стали медийными персонажами, даже кое-кто обогатился и так далее. Да, кто-то гибнет, подставляясь под пули, кто-то, кому-то везет больше. Вот и те, кому везет, вот они рано или поздно превращаются уже в людей, которые не мыслят себя людьми вне войны, вне военных действий. И с каждым днем, чем дольше длится война, тем больше и больше становится именно тех людей, которые пополняют, постоянно пополняют партию войны так называемую», – подытожил политолог.

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