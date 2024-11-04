«Все ждут своей участи» – в Киеве объявили о появлении новой «шляхты»

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Украина превратилась в средневековое государство, в котором привилегированная «элита» отправляет на войну бесправное население.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Вадим Карасев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Парламент избирали до войны, им дали отсрочку. Они не подлежат мобилизации. Это разделило страну на тех, кого мобилизуют и тех, кто поёт. На мобилизуемых и на тех, у кого всё хорошо. Это две Украины, фактически. Одна мобилизуемая, а другая ограждена высоким забором, стеной от военных проблем. А почему? А потому что… если бы их сейчас избирать, то я думаю, что первый лозунг бы у партии вышли и сказали бы – «нет мобилизации, надо переходить на другие формы комплектации армии». Я вам скажу, выиграла бы выборы эта партия», – сказал Карасев.

«А если мы ведем войну без выборов, то получается – это средневековая модель войны. Ты можешь класть людей сколько угодно, нет обратной связи, нет фидбэка. «Шлях» в Европу. Так это новая шляхта у нас, да, появилась? Те, кто по программе «Шлях» ездят регулярно в Европу, или там артисты едут концерты давать, выставки давать. Хотя много артистов и погибло, я это тоже не отрицаю. Но люди сколько по «Шляху» ездят. Шляхтичи, мать их. А другие сидят здесь, законсервированные, закапсулированные, под колпаком… и ждут своей участи», – возмутился он.