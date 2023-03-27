«Всех люстрируем и засудим» – беглые либералы мечтают о революции в России

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Как бы ни хотелось либералам, власовцам и прочим беглым предателям – российское законодательство не позволяет отправить под суд действующее руководство РФ, чиновников и силовые органы.

Об этом на инициированной бежавшими из России либералами и предателями «4-й Антивоенной конференции» в Риге заявил бывший российский адвокат, а ныне беглый либерал Николай Полозов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Конечно, люстрация не является самоцелью, это инструмент. Хотелось бы, чтобы виновные понесли всю полноту ответственности по всем преступлениям, которые совершались. Но как юристы мы понимаем, что существует ряд ограничений. Потому что электоральные преступления – это не военные преступления. Мы упираемся в сроки давности, в возможность привлечь по закону лиц. Фактически, встаёт вопрос безнаказанности. К сожалению, используя только инструментарий уголовного правосудия, этих целей добиться невозможно, по крайней мере по тому законодательству, которое есть», – пожаловался Полозов.

«Решение» предложил сбежавший российский политикан, руководитель проектов «Форума свободной России» Даниил Константинов. По его словам, никакие законы не нужны, ведь можно просто «всех уволить».

«Мы почему-то пытаемся противопоставить в разговоре люстрацию и личную ответственность. Я не вижу здесь противоречий, люстрация – это, по сути, отстранение от должности или определённых видов работ определённых категорий людей. Ничего страшного в этом слове нет, есть вещи и пострашнее люстрации. Как я однажды шутил, люстрация – это самое меньшее, что можно сделать с приспешниками путинского режима. Никто не мешает провести, с одной стороны, люстрацию в отношении определённых слоёв – крупного путинского чиновничества, судебного корпуса, ментов, прокуроров и прочее. А затем последовательно привлекать к ответственности конкретных лиц за конкретные совершённые преступления. Не вижу никаких препятствий. Я сторонник люстрации как можно более широкой, быстрой и резкой. Мне нравится такой стиль, как у Михаила Саакашвили – взять, и уволить всю полицию в один день. Взять, и уволить. И набрать новых. Взять судебный корпус, и уволить. Если не сразу, то поэтапно, меняя их на других людей. Я в этом смысле сторонник мер самых радикальных», – призвал Константинов.

Он добавил, что в случае захвата ими власти в России, на законодательство можно будет не оглядываться, потому что наступит ситуация аналогичная Февральской революции 1917 года.

«Что будут представлять из себя суды? Не будут ли они разгромлены, как жандармские отделения в феврале 1917 года? Будут ли они вообще действовать, эти суды в этот момент? На этот случай нам необходимо разработать и подготовить специальные (я не говорю «чрезвычайные» в связи с плохими историческими аналогиями) органы, которые смогут в нужный момент осуществить необходимый спектр действий», – добавил беглый предатель.

Слово взял также живущий в Германии бывший высокопоставленный чиновник экономического блока РФ Альфред Кох, ответивший присутствующим сторонникам «правового» решения вопроса.

«Если вы заморозкой называете арест имущества, то это всё равно арест имущества, а не заморозка. Если вы так печётесь о правах судей и ментов, то почему не печётесь о правах российских предпринимателей, чьё имущество арестовано без всякого суда? Более того, им даже не предъявлено никакого обвинения, и они даже не знают о процедуре как именно этот арест снять. Мы все аплодируем, говорим: «Какой молодец Запад, что он так оперативно и решительно арестовал имущество людей без всяких объяснений». А если вы всё-таки найдёте способ обжаловать это решение в суде, то это вы должны будете доказывать, что вы не верблюд. И презумпция невиновности тоже не работает, потому что доказывать вину должен тот, кто арестовал имущество», – напомнил Кох действия своих хозяев.

По его словам, если правовой беспредел в отношении России позволен Западу, то якобы позволен и служащим Вашингтону бежавшим предателям.

«Если вы так спокойно воспринимаете такое нарушение прав человека, то почему не воспринять спокойно – разогнать всех судей с ментами, и набрать новых, какие проблемы. Да, будут нарушения прав человека, но пардон. Если им что-то не нравится, они могут обжаловать эти действия в суде. В установленном законом порядке идите в суд, пять лет подождите очереди, и новые судьи выше дело рассмотрят», – помечтал он о судьбе российских чиновников.