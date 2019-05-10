«Всех найдём и накажем» – Жебривский угрожает будущим владельцам российских паспортов в Донбассе

10.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские чиновники снова пугают жителей неподконтрольной части Донбасса в попытках отговорить их от получения паспортов Российской Федерации.

Об этом в эфире меджлисовского телеканала «ATR» заявил бывший глава Донецкой военно-гражданской администрации, экс-нардеп Павел Жебривский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, на вопрос о принятии Кабмином Украины решения о непризнании российских паспортов, выданных жителям ЛДНР, он отметил, что с помощью такой процедуры по таким паспортам въехать на Украину будет невозможно.

«Это значит, что по этим паспортам ни один человек не может въехать в Украину. Он не может пользоваться, в принципе, другими вещами. Другой вопрос, что многих хитроумных могут получать московский паспорт и держать при себе украинский, то есть там они будут пользоваться этим паспортом, а в Украине украинским», – подчеркнул Жебривский.

Также бывший чиновник продолжил пугать жителей Донбасса, отметив, что украинская разведка сумеет найти всех тех, кто получит российские документы.

«Но пускай помнят, что достаточно серьёзно работает, в том числе, Главное управление разведки нашей, и мы получаем базу данных тех, кто получил на временно оккупированных территориях эти все бумажки, которые обзывают «московским паспортом». И, безусловно, нужно будет, в том числе, принять, что если люди на временно оккупированных территориях, имея возможность иметь украинское гражданство и, на сегодняшний день, ещё пошли туда, то мы по закону сможем лишать их украинского гражданства», – отметил он.